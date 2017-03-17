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СМИ раскрыли детали плана Трампа по борьбе с "Исламским государством"
18.03.2017 09:04 — Новости Мира | Tut.by
Проект президента США Дональда Трампа по борьбе с «Исламским государством» не многим отличается от плана его предшественника, бывшего американского президента Барака Обамы. Об этом сообщает
Проект предполагает продолжение бомбардировок позиций боевиков возглавляемой США коалицией, наращивание поддержки местным силам, чтобы те смогли вернуть контроль над Мосулом и Раккой. План также предлагает лишить ИГИЛ источников дохода и установить стабильную ситуацию на территориях, отвоеванных у боевиков.
План, который Пентагон предоставил Трампу, представляет собой немногим больше, чем «усиление» таких же медленных и постепенных шагов в борьбе с террористами, «за что Трамп высмеял администрацию Обамы», передает NBC.
Два крупных стратега в беседе с телеканалом выразили опасение, что описываемых шагов может быть недостаточно для выполнения американским президентом обещания «полностью уничтожить ИГ» и сделать это быстро.
Отставной адмирал Джеймс Ставридис в беседе с NBC предположил, что Трамп, возможно, захочет, чтобы его команда ознакомилась с этим проектом и решила, как США будут в дальнейшем себя вести.
Представитель Пентагона капитан Джефф Дэвис сообщил телеканалу, что это не окончательный вариант плана по борьбе с ИГИЛ. По его словам, «предварительный план, оправленный в Белый дом, — это великая стратегия, которая ставит еще больший акцент на дипломатии, экономики и информации, чем на военные аспекты». Он отметил, что проект борьбы с «Исламским государством» «опирается на общегосударственный подход, улучшая координацию инструментов власти в общественной дипломатии, киберпространстве, информации, финансовой и военной сфере, а также укрепляя координацию между регионами».
По официальным данным американского правительства, в Сирии присутствуют 500 военнослужащих, еще 5200 человек находятся в Ираке. Однако высокопоставленные чиновники в беседе с NBC сообщили, что эти цифры преуменьшены по крайней мере в два раза.
Официально администрация Дональда Трампа пока еще не представила план развития внешней политики на Ближнем Востоке, в том числе и по борьбе с «Исламским государством». По данным источников
В конце января Трамп предложил Пентагону за месяц подготовить план по уничтожению ИГИЛ. Он, согласно выпущенному тогда президентскому меморандуму, должен включать в себя предложения по поиску новых партнеров для коалиции, а также варианты по их поддержке. Спустя месяц, 27 февраля, Минобороны США направило в Белый дом свои предложения.
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Проект президента США Дональда Трампа по борьбе с "Исламским государством" не многим отличается от плана его предшественника.
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