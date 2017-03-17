Проект президента США Дональда Трампа по борьбе с «Исламским государством» не многим отличается от плана его предшественника, бывшего американского президента Барака Обамы. Об этом сообщает NBC со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников, которые ознакомились с документом.



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Проект предполагает продолжение бомбардировок позиций боевиков возглавляемой США коалицией, наращивание поддержки местным силам, чтобы те смогли вернуть контроль над Мосулом и Раккой. План также предлагает лишить ИГИЛ источников дохода и установить стабильную ситуацию на территориях, отвоеванных у боевиков.

План, который Пентагон предоставил Трампу, представляет собой немногим больше, чем «усиление» таких же медленных и постепенных шагов в борьбе с террористами, «за что Трамп высмеял администрацию Обамы», передает NBC.

Два крупных стратега в беседе с телеканалом выразили опасение, что описываемых шагов может быть недостаточно для выполнения американским президентом обещания «полностью уничтожить ИГ» и сделать это быстро.

Отставной адмирал Джеймс Ставридис в беседе с NBC предположил, что Трамп, возможно, захочет, чтобы его команда ознакомилась с этим проектом и решила, как США будут в дальнейшем себя вести.

Представитель Пентагона капитан Джефф Дэвис сообщил телеканалу, что это не окончательный вариант плана по борьбе с ИГИЛ. По его словам, «предварительный план, оправленный в Белый дом, — это великая стратегия, которая ставит еще больший акцент на дипломатии, экономики и информации, чем на военные аспекты». Он отметил, что ​проект борьбы с «Исламским государством» «опирается на общегосударственный подход, улучшая координацию инструментов власти в общественной дипломатии, киберпространстве, информации, финансовой и военной сфере, а также укрепляя координацию между регионами».

По официальным данным американского правительства, в Сирии присутствуют 500 военнослужащих, еще 5200 человек находятся в Ираке. Однако высокопоставленные чиновники в беседе с NBC сообщили, что эти цифры преуменьшены по крайней мере в два раза. ​

Официально администрация Дональда Трампа пока еще не представила план развития внешней политики на Ближнем Востоке, в том числе и по борьбе с «Исламским государством». По данным источников Daily Beast , Белый дом может предоставить Пентагону право начинать военные операции без своего специального одобрения, что, по данным чиновников, значительно ускорит борьбу с ИГИЛ. Собеседники CNN уточняют, что американские военные рассматривают возможность начать сухопутную операцию в Сирии. В настоящее время армия США выполняет авиаудары и обеспечивает подготовку и техническое снабжение сил коалиции.

В конце января Трамп предложил Пентагону за месяц подготовить план по уничтожению ИГИЛ. Он, согласно выпущенному тогда президентскому меморандуму, должен включать в себя предложения по поиску новых партнеров для коалиции, а также варианты по их поддержке. Спустя месяц, 27 февраля, Минобороны США направило в Белый дом свои предложения.