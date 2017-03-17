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Израиль объяснил причину авиаударов по Сирии
18.03.2017 09:44 — Новости Мира | Tut.by
Целью авиаударов израильских ВВС по Сирии было прекращение поставок оружия шиитской группировке «Хезболла». Об этом, как
Он пояснил, что израильские ВВС были поставлены перед задачей прекратить контрабанду современных вооружений из Сирии. «Наша политика очень последовательна: когда мы видим попытки передать современное вооружение „Хезболле“, и когда у нас есть соответствующие разведывательные и оперативные ресурсы — мы пресекаем их», — заявил премьер-министр страны. Он подчеркнул, что Израиль предпримет подобные действия в каждом аналогичном случае и «каждый должен принять это во внимание».
Израильская авиация нанесла удары по территории Сирии накануне, 17 марта. При этом сирийские военные
В то же время, израильские военные опровергли информацию о сбитом самолете. При этом Тель-Авив отметил, что одна из сирийских ракет была перехвачена системой противоракетной обороны.
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Целью авиаударов израильских ВВС по Сирии было прекращение поставок оружия шиитской группировке "Хезболла".
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