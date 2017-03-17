Целью авиаударов израильских ВВС по Сирии было прекращение поставок оружия шиитской группировке «Хезболла». Об этом, как передает израильская радиостанция ​Arutz Sheva, заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

Он пояснил, что израильские ВВС были поставлены перед задачей прекратить контрабанду современных вооружений из Сирии. «Наша политика очень последовательна: когда мы видим попытки передать современное вооружение „Хезболле“, и когда у нас есть соответствующие разведывательные и оперативные ресурсы — мы пресекаем их», — заявил премьер-министр страны. Он подчеркнул, что Израиль предпримет подобные действия в каждом аналогичном случае и «каждый должен принять это во внимание».

Израильская авиация нанесла удары по территории Сирии накануне, 17 марта. При этом сирийские военные обстреляли вторгнувшиеся в воздушное пространство страны самолеты зенитными ракетами. Дамаск заявил, что в результате инцидента был сбит один из самолетов ВВС Израиля.

В то же время, израильские военные опровергли информацию о сбитом самолете. При этом Тель-Авив отметил, что одна из сирийских ракет была перехвачена системой противоракетной обороны.