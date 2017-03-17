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"Турки - будущее Европы". Эрдоган призвал живущих в ЕС граждан Турции иметь по пять детей

18.03.2017 10:24 — Новости Мира | Tut.by  
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал турецких граждан, живущих в Европе, иметь в семье по пять детей, сообщает Hurriyet.


Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Reuters

Отмечается, что это на два ребенка больше, чем считается правильным в самой Турции. По словам президента, турки являются «будущим Европы», и поэтому они должны расширять свое присутствие на европейском континенте.

«Я призываю моих граждан, моих братьев и сестер в Европе. Имейте не по три, но по пять детей», — сказал он.

Эрдоган подчеркнул, что Европа теперь их родина и им нужно развиваться там. «Открывайте новые бизнес-проекты, устраивайте своих детей в лучшие школы, сделайте так, чтобы ваша семья жила в лучших районах, водите лучшие машины, живите в самых красивых домах», — добавил он.

Турецкий президент пояснил, что все это потому, что турки являются «будущим Европы». «Это будет лучшим ответом на вульгарность, антагонизм и несправедливость, которую они совершили в отношении вас», — отметил Эрдоган.

Эрдоган вступил в дипломатический конфликт с европейскими странами, в том числе Германией и Нидерландами, после того, как в странах были отменены несколько политических акций Турции в рамках референдума о конституционной реформе. Турецкий президент из-за этого обвинял властей европейских стран в том, что они являются «нацистами» и «фашистами», а также используют «нацистские методы».

 
 
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"Это будет лучшим ответом на вульгарность, антагонизм и несправедливость, которую они совершили в отношении вас", - отметил Эрдоган.

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