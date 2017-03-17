﻿ В парижском аэропорту неизвестный напал на военный патруль. Идет спецоперация. 21.by
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В парижском аэропорту неизвестный напал на военный патруль. Идет спецоперация

18.03.2017 12:13 — Новости Мира | Tut.by  
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В аэропорту Париж-Орли полиция застрелила мужчину, который попытался выхватить оружие у военнослужащего. Здание воздушной гавани эвакуировано. По данным властей, пострадавших нет.


Фото: Reuters

В аэропорту Париж-Орли в субботу, 18 марта, проводится полицейская спецоперация. Об этом в Twitter сообщила национальная полиция Франции.

По данным телеканала BFM TV, в первом зале южного терминала аэропорта началась перестрелка, после того как вооруженный мужчина попытался выхватить оружие у военнослужащего антитеррористического спецподразделения. По данным канала, мужчина был застрелен. Пассажиры и персонал эвакуированы из здания аэропорта. По данным представителя МВД, пострадавших нет.

На месте происшествия работают саперы. Они проверяют, не оставил ли мужчина взрывчатку и не было ли на нем «пояса шахида».

Глава МВД Франции Брюно Ле Ру подтвердил гибель предполагаемого преступника в ходе перестрелки. Правоохранительные органы сообщили, что в южном терминале установлен периметр безопасности. Пассажиров призывают по возможности не приезжать в аэропорт.

 
 
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На месте происшествия работают саперы. Они проверяют, не оставил ли мужчина взрывчатку и не было ли на нем "пояса шахида".

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