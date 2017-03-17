В аэропорту Париж-Орли полиция застрелила мужчину, который попытался выхватить оружие у военнослужащего. Здание воздушной гавани эвакуировано. По данным властей, пострадавших нет.



Фото: Reuters

В аэропорту Париж-Орли в субботу, 18 марта, проводится полицейская спецоперация. Об этом в Twitter сообщила национальная полиция Франции.

По данным телеканала BFM TV, в первом зале южного терминала аэропорта началась перестрелка, после того как вооруженный мужчина попытался выхватить оружие у военнослужащего антитеррористического спецподразделения. По данным канала, мужчина был застрелен. Пассажиры и персонал эвакуированы из здания аэропорта. По данным представителя МВД, пострадавших нет.

На месте происшествия работают саперы. Они проверяют, не оставил ли мужчина взрывчатку и не было ли на нем «пояса шахида».

Глава МВД Франции Брюно Ле Ру подтвердил гибель предполагаемого преступника в ходе перестрелки. Правоохранительные органы сообщили, что в южном терминале установлен периметр безопасности. Пассажиров призывают по возможности не приезжать в аэропорт.