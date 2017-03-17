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В Эстонию прибыли британские военные в составе батальона НАТО

18.03.2017 16:08 — Новости Мира | Tut.by  
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Почти 130 британских военнослужащих в составе международного союзнического батальона НАТО прибыли вечером в пятницу, 17 марта, в Эстонию. Как уточняет агентство dpa, в задачи тактического подразделения входит укрепление восточного фланга НАТО и предотвращение возможной агрессии со стороны России.


Фото: Estonian Defence Ministry

Самолет с британскими военнослужащими на борту совершил посадку на аэродроме Эмари на севере страны. Оттуда будет осуществлена их переброска на базу НАТО — Тапа, примерно в 80 км к юго-востоку от Таллина.

Как ожидается, всего около 1 тысячи 200 военнослужащих из Великобритании, Франции и Дании будут базироваться примерно в 150 километрах от границы с Россией.

Североатлантический альянс на июльском саммите принял решение о переброске четырех батальонов НАТО на восточный фланг в страны Балтии и Польшу в качестве гарантии их безопасности на фоне действий России в Украине.

Германия взяла на себя командование международным союзническим батальоном НАТО в Литве, общая численность которого составит около 1 тысячи 200 человек. США осуществляют командование в Польше, британцы — в Эстонии, а канадцы — в Латвии.

 
 
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В задачи тактического подразделения входит укрепление восточного фланга НАТО и предотвращение возможной агрессии со стороны России.

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