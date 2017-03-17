В президентских выборах во Франции будут участвовать 11 кандидатов. В субботу, 18 марта, председатель Конституционного совета страны Лоран Фабиус объявил окончательный состав участников президентской гонки, которым удалось собрать не менее 500 подписей в свою поддержку.



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Согласно опросам, основная борьба за пост французского президента развернется между лидером движения «En Marche» Эмманюэлем Макроном , кандидатом от "Республиканцев" и экс-премьером Франции Франсуа Фийоном , и председателем правопопулистского «Национального фронта» Марин Ле Пен . В выборах также будут участвовать представитель Французской социалистической партии Бенуа Амон и кандидат от Левой партии Жан-Люк Меланшон. 20 марта состоятся первые теледебаты с участием этих пяти претендентов.

Кроме того, в качестве кандидатов зарегистрированы представители более мелких партий и движений Натали Арто, Франсуа Асселино, Жак Шеминад, Николя Дюпон-Эньян, Жан Лассаль и Филипп Путу. Как ожидается, ни одному из них не удастся набрать более пяти процентов голосов избирателей, пишет агентство AFP.

23 апреля и 7 мая

Рейтинг считавшегося основным кандидатом Франсуа Фийона начал стремительно падать в результате скандала вокруг трудоустройства его жены. В конце января 2017 года газета Le Canard Enchaine сообщила, что кандидат от партии «Республиканцы», будучи депутатом парламента, фиктивно устроил жену на должность своей ассистентки. В результате Пенелопа Фийон как сотрудница аппарата парламента за 15 лет получила около 800 тысяч евро, якобы не выполняя при этом никакой работы.

Согласно последним опросам, Фийон уступает в первом туре выборов своим главным соперникам Эмманюэлю Макрону и Марин Ле Пен. Первый тур президентских выборов во Франции состоится 23 апреля. Как ожидается, в нем ни одному из кандидатов не удастся набрать необходимое для победы количество голосов. Два кандидата, получившие наибольшую поддержку избирателей, выйдут во второй тур, который пройдет 7 мая.