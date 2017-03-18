|
Песков назвал "весьма посильной" цену за присоединение Крыма
18.03.2017 23:59 — Новости Мира | Tut.by
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что последствия присоединения Крыма к России привнесли множество трудностей в экономику страны. Однако, по его словам, цена, которую нужно заплатить за это, посильна и ее не следует преувеличивать.
Последовавшие за присоединением Крыма к России международные события и поведение ряда стран Европы и США стали источником многих трудностей в экономике России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью РБК.
По его словам, эти трудности коснулись всей страны, всех регионов. Однако Песков призвал не преувеличивать цену, которую придется заплатить за присоединение полуострова всем россиянам. Он назвал ее «посильной».
"Очевидно, что те события международные и то поведение ряда стран на Западе, и в Европе, и в США, которые последовали за воссоединением Крыма с Россией, они привнесли с собой много трудностей для нашей экономики. И это касается уже не Москвы, не Санкт-Петербурга, не Калининграда, а всей страны, всех регионов", — сказал Песков.
«Это те трудности, это та цена, наверное, которую мы все действительно должны заплатить за… Это не победа, понимаете, то, что произошло с Крымом. Это вот тот самый исторический поворот, это скорее, наверное, спасение целого народа. Воссоединение народа со своей страной. И за это мы платим цену. Велика ли эта цена? Скажу так, она весьма посильна для Российской Федерации. Стоит ли преувеличивать, алармистски преувеличивать размер этой цены?» — задал риторический вопрос пресс-секретарь и ответил, что, с его точки зрения, это был бы абсурд.
«Плохо ли то, что происходит в экономическом плане. В целом это, наверное, негативно. Но как ни странно, у этого есть и позитивные стороны. Вы хорошо знаете позитивные стороны, в плане пресловутого импортозамещения. Которое на самом деле начинает работать. В плане рывка в сельском хозяйстве. В плане производительности труда. Далеко недостаточно, но пошел процесс, который мы не могли сдвинуть во времена жирования на нефтяных деньгах», — пояснил свою мысль Песков.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Последовавшие за присоединением Крыма к России международные события и поведение ряда стран Европы и США стали источником многих трудностей в экономике России,...
|
Архив (Новости Мира)
Комментарии