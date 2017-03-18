Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что последствия присоединения Крыма к России привнесли множество трудностей в экономику страны. Однако, по его словам, цена, которую нужно заплатить за это, посильна и ее не следует преувеличивать.



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Последовавшие за присоединением Крыма к России международные события и поведение ряда стран Европы и США стали источником многих трудностей в экономике России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью РБК.

По его словам, эти трудности коснулись всей страны, всех регионов. Однако Песков призвал не преувеличивать цену, которую придется заплатить за присоединение полуострова всем россиянам. Он назвал ее «посильной».

​"Очевидно, что те события международные и то поведение ряда стран на Западе, и в Европе, и в США, которые последовали за воссоединением Крыма с Россией, они привнесли с собой много трудностей для нашей экономики. И это касается уже не Москвы, не Санкт-Петербурга, не Калининграда, а всей страны, всех регионов", — сказал Песков. ​

«Это те трудности, это та цена, наверное, которую мы все действительно должны заплатить за… Это не победа, понимаете, то, что произошло с Крымом. Это вот тот самый исторический поворот, это скорее, наверное, спасение целого народа. Воссоединение народа со своей страной. И за это мы платим цену. Велика ли эта цена? Скажу так, она весьма посильна для Российской Федерации. Стоит ли преувеличивать, алармистски преувеличивать размер этой цены?» — задал риторический вопрос пресс-секретарь и ответил, что, с его точки зрения, это был бы абсурд.

«Плохо ли то, что происходит в экономическом плане. В целом это, наверное, негативно. Но как ни странно, у этого есть и позитивные стороны. Вы хорошо знаете позитивные стороны, в плане пресловутого импортозамещения. Которое на самом деле начинает работать. В плане рывка в сельском хозяйстве. В плане производительности труда. Далеко недостаточно, но пошел процесс, который мы не могли сдвинуть во времена жирования на нефтяных деньгах», — пояснил свою мысль Песков.