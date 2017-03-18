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Под знаком трилистника и под волынку. В мире отметили День святого Патрика
18.03.2017 23:51 — Новости Мира | Tut.by
Парады, пиво и море зеленого — таковы неизменные атрибуты Дня святого Патрика. Праздник в честь небесного покровителя Ирландии отмечают во многих странах мира. В этом году
Около 150 тысяч человек приняли участие в самом старом и многочисленном параде Нью-Йорка в честь Дня святого Патрика. Еще порядка двух миллионов американцев и туристов наблюдают за этим традиционным и красочным маршем, который проходит по Манхэттену.
Самое масштабное за последнее десятилетие шествие прошло в Дублине. В этом году в нем приняли участие около 2 тысяч профессиональных актеров и музыкантов, в том числе оркестры и танцевальные коллективы из Германии, Италии и США.
Традиционно, в зеленые цвета наряжаются не только люди, но и здания и другие архитектурные сооружения. Например, такие как Венская опера или фонтан в Вашингтоне.
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