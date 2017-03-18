Парады, пиво и море зеленого — таковы неизменные атрибуты Дня святого Патрика. Праздник в честь небесного покровителя Ирландии отмечают во многих странах мира. В этом году Русская православная церковь объявила , что внесет в месяцеслов имя святого. Правда, отмечать его будет не 17, а 30 марта. Так что у нас есть прекрасная возможность дважды отпраздновать этот день. А пока напомним вам, как это делали жители католических стран по ту и эту сторону океана.





Около 150 тысяч человек приняли участие в самом старом и многочисленном параде Нью-Йорка в честь Дня святого Патрика. Еще порядка двух миллионов американцев и туристов наблюдают за этим традиционным и красочным маршем, который проходит по Манхэттену.













Самое масштабное за последнее десятилетие шествие прошло в Дублине. В этом году в нем приняли участие около 2 тысяч профессиональных актеров и музыкантов, в том числе оркестры и танцевальные коллективы из Германии, Италии и США.

















Традиционно, в зеленые цвета наряжаются не только люди, но и здания и другие архитектурные сооружения. Например, такие как Венская опера или фонтан в Вашингтоне.







