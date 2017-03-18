Второй референдум о независимости Шотландии будет проведен после того, как станут известны условия соглашения о выходе Великобритании из ЕС. Об этом заявила первый министр Шотландии Никола Стерджен, завершив своей речью весенний съезд Шотландской национальной партии (ШНП).



Никола Стерджен. Фото: Reuters

«После того, как станут ясны условия Brexit, когда все еще будет возможность изменить курс, у народа Шотландии будет выбор, будет проведен референдум о независимости», — сказала она.

По словам Стерджен, «Шотландия не должна быть выдернута из Европы правительством тори, намеревающимся реализовать катастрофический сценарий жесткого Brexit». «Я убеждена в том, что у Шотландии есть все необходимое, чтобы присоединиться к семье независимых государств», — заявила она под аплодисменты зала.

Первый министр Шотландии отметила, что на протяжении последних месяцев пыталась договориться с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй по вопросу Brexit.

«Несмотря на подавляющее преимущество сторонников членства в ЕС (в Шотландии — прим. ТАСС) на референдуме по вопросу Brexit, шотландское правительство согласилось с условием, что Шотландия останется в Соединенном Королевстве, если при выходе из ЕС смогла бы сохранить членство в едином европейском рынке», — указала она, дав понять, что от Эдинбурга данный вопрос зависеть не будет.

Решение за Холирудом

Стерджен подчеркнула, что именно от Холируда — национального парламента Шотландии — должно зависеть, быть референдуму или нет.

«Будущее Великобритании выглядит сегодня по-другому. Будущее Шотландии должно зависеть от выбора шотландского народа. На следующей неделе мы обратимся к шотландскому парламенту, чтобы согласовать вопрос о том, что у шотландского народа есть право определять свое будущее. Мы запросим парламентского разрешения, чтобы добиться правового основания, позволяющего народу Шотландии получить эту возможность выбора», — сказала она.

«Если большинство парламента (Шотландии — прим. ТАСС) поддержит это предложение, премьер-министр (Тереза Мэй — прим. ТАСС) должна иметь в виду, что с этого момента честный, законно согласованный референдум должен быть проведен во временных рамках, которые позволят шотландцам сделать осознанный выбор. И пусть премьер-министр не сомневается в том, что воля нашего парламента должна быть признанной», — подчеркнула шотландский лидер.

Детали процедуры

На следующей неделе во вторник (21 марта) шотландский парламент обсудит проведение второго референдума и в среду (22 марта) вынесет этот вопрос на голосование. Стерджен ранее в понедельник заявила, что новый референдум о независимости региона должен быть проведен в период между осенью 2018 года и весной 2019 года.

На следующей неделе во вторник (21 марта) шотландский парламент обсудит проведение второго референдума и в среду (22 марта) вынесет этот вопрос на голосование.

Согласно разделу 30 Акта о Шотландии от 1998 года, правительство Великобритании имеет право предоставить региону возможность провести референдум о независимости. Для этого требуется согласие трех законодательных институтов: парламента Шотландии, нижней и верхней палат парламента Соединенного Королевства.

В теории британское правительство, которое в настоящий момент сформировано членами Консервативной партии, может отказать в таком праве шотландцам — как напрямую, не допустив обсуждение этого вопроса в парламенте, так и уже в самом законодательном органе, воспользовавшись тем, что в Палате общин обладает большинством.

Но на практике консерваторы вряд ли пойдут на это, понимая, что подобный отказ таит в себе большие политические риски — это даст лишние козыри шотландским националистам, которые начнут обвинять Лондон в ущемлении прав автономии.

Согласится ли Вестминстер?

Как заметил в интервью ТАСС депутат парламента Соединенного Королевства от ШНП Роджер Маллин, одобрение Вестминстером второго референдума о независимости Шотландии является политическим вопросом.

«Я думаю, можно предположить, что они (противники референдума — прим. ТАСС) могут заблокировать его. Однако то же самое они говорили перед организацией последнего референдума в 2014 году. Как вы догадываетесь, это политический вопрос и в меньшей степени законодательный», — сказал он.

«У нас есть достаточно много депутатов в британском парламенте, и у нас есть определенное влияние там. Поэтому правящей (Консервативной — прим. ТАСС) партии будет достаточно трудно, если она не согласится сесть с нами за стол переговоров», — добавил он.

Прощай, оружие!

Возможность независимости Шотландии, которая уже многими наблюдателями здесь рассматривается не в долгосрочной, а в среднесрочной перспективе, не может не волновать Лондон. Депутат от ШНП Маллин подчеркнул, что Шотландия намерена отказаться от любых ядерных объектов на своей территории после получения независимости.

«Мы считаем, что в Шотландии не должно быть места для каких-либо ядерных объектов. Мы привержены выводу (из Шотландии — прим. ТАСС) ракетных систем Trident. Ядерное оружие Великобритании в основном сосредоточено в Шотландии, в то время как мы всегда выступали за отказ от него», — сказал он, признав при этом, что на это «понадобится время».

Такое заявление шотландского политика идет вразрез с обещанием Терезы Мэй, суть которого сводится к тому, что расположенная на западном побережье Шотландии военно-морская база Clyde до конца 2020 года станет «домом» для всех подводных лодок ВМС Великобритании.

ШНП выступает против реализации дорогостоящей программы обновления британского флота атомных подводных лодок с ракетами Trident, способными нести ядерные боеголовки. ШНП также не видит смысла в сохранении ядерного щита страны, считая это пустой тратой денег.