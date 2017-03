Президент США Дональд Трамп назвал переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель «отличными». При этом Трамп подчернул, что заявляет об этом, несмотря на обилие «фейковых новостей» об итогах визита.

Президент написал об этом в своем Twitter.

«Несмотря на то, что вы услышали из фейковых новостей, у меня была великолепная встреча с Ангелой Меркель», — написал Трамп.

Despite what you have heard from the FAKE NEWS, I had a GREAT meeting with German Chancellor Angela Merkel. Nevertheless, Germany owes…

Однако президент США добавил, что тем не менее Германия «должна огромные суммы денег НАТО и Соединенным Штатам».

«Надо платить больше за мощную и очень дорогую оборону, которая предоставлена Германии!» — добавил Трамп во втором твите.

…vast sums of money to NATO & the United States must be paid more for the powerful, and very expensive, defense it provides to Germany!