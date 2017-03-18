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Трамп назвал "отличной" встречу с Меркель и потребовал от Германии денег
18.03.2017 22:06 — Новости Мира | Tut.by
Президент США Дональд Трамп назвал переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель «отличными». При этом Трамп подчернул, что заявляет об этом, несмотря на обилие «фейковых новостей» об итогах визита.
Президент написал об этом в своем Twitter.
«Несмотря на то, что вы услышали из фейковых новостей, у меня была великолепная встреча с Ангелой Меркель», — написал Трамп.
Однако президент США добавил, что тем не менее Германия «должна огромные суммы денег НАТО и Соединенным Штатам».
«Надо платить больше за мощную и очень дорогую оборону, которая предоставлена Германии!» — добавил Трамп во втором твите.
Первая после вступления в должность Трампа встреча с Меркель
За несколько дней до визита Меркель в Вашингтон газета The New York Times писала, что Трамп намерен попросить Меркель поделиться своим богатым опытом общения с президентом России Владимиром Путиным и попросить у нее совета, каким образом нужно вести с ним дела. В то же время Меркель перед визитом тщательно изучает речи Трампа, чтобы понять его способ мышления, отмечало издание. Угроза, которую представляет Россия для Европы, могла бы стать основой для поиска общих подходов для обоих лидеров, отмечает газета. При этом главными спорными вопросами NYT назвала большой торговый профицит Германии в двусторонних отношениях, проблемы финансирования НАТО и борьбу с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в России).
Проблема финансирования НАТО и более равномерного распределения финансового бремени на всех участников блока была одной из главных в ходе предвыборной кампании Трампа. Он неоднократно заявлял, что союзники по НАТО должны больше платить за свою безопасность и не перекладывать все расходы на американских налогоплательщиков.
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За несколько дней до визита Меркель в Вашингтон газета The New York Times писала, что Трамп намерен попросить Меркель поделиться своим богатым опытом общения с...
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