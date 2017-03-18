Журналист попросил президента США Дональда Трампа кратко, двумя словами, охарактеризовать видных американских политиков и предпринимателей, причем в этом ряду он упомянул имя президента России Владимира Путина. Трамп ответил, что Путин является «крепким орешком». Заявление американского президента прозвучало в интервью телеканалу Fox News .





На просьбу охарактеризовать Путина Трамп сказал: «Я не знаю. Но он точно крепкий орешек [анг. tough cookie, дословный перевод «твердое печенье»]. «Я не знаю, что он делает для России, но когда-нибудь мы узнаем это, я полагаю», — добавил Трамп.



Свою бывшую соперницу по президентской гонке Хиллари Клинтон Трамп охарактеризовал одним словом: «Разочарован».



Трамп, еще будучи кандидатом на пост президента США, не раз говорил о необходимости восстановления отношений с Россией. Он отмечал, что готов вести переговоры с Путиным и находить компромиссы по различным вопросам международной политики. Вступив в должность президента ​США, Трамп говорил, что готов пойти на «сделку с Россией», если это будет в интересах США.



Пока же Трамп и Путин провели только один телефонный разговор. Он состоялся в конце января. Кремль тогда отмечал, что «беседа прошла в позитивном и деловом ключе». О возможной личной встрече лидеров двух стран пока никаких сообщений нет.