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Трамп назвал Путина "крепким орешком"
19.03.2017 09:45 — Новости Мира | Tut.by
Журналист попросил президента США Дональда Трампа кратко, двумя словами, охарактеризовать видных американских политиков и предпринимателей, причем в этом ряду он упомянул имя президента России Владимира Путина. Трамп ответил, что Путин является «крепким орешком». Заявление американского президента прозвучало в
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Дональда Трампа попросили описать Владимира Путина двумя словами. "Он точно крепкий орешек", - сказал президент США.
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