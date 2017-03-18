Дети в камуфляже, Кобзон и байкер Хирург - три года Севастополю в России. Репортаж TUT.BY
Размер текста:
A
A
A
Три года назад Россия стала еще больше. По результатам не признанного в мире, но одобренного Москвой референдума Крым и Севастополь стали двумя новыми регионами нашей восточной соседки. TUT.BY побывал в портовом городе-герое в годовщину присоединения к России. Подробности — в нашем фоторепортаже.
На утренний митинг у памятника Солдату и матросу пришли участники событий трехлетней давности
Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.
Выступает вокально-инструментальный ансамбль «Новороссия»
В гости на годовщину приехал любимец местной публики Александр Залдостанов, известный как байкер Хирург. Громче всего участники митинга приветствовали лозунги «Крым — Россия» и упоминания президента России в речах московских гостей.
На Историческом бульваре Севастополя горожан развлекали кадеты.
После митинга на набережной развернули полевую кухню. «Уменьшенная копия вежливого человека», — шутили родители маленького мальчика на набережной. Он одет в максимально приближенную к реальности военную форму: сапоги, шлем, балаклава, подсумки на ремне, перчатки и даже наколенники.
Две девушки предлагали всем желающим сфотографироваться на память на этом фоне. Маленькую фоторграфию прохожие получали бесплатно, в рамках «патриотической акции». Вечером на площади Нахимова перед аудиторией в несколько тысяч человек выступил народный артист России Иосиф Кобзон.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
TUT.BY побывал в портовом городе-герое в годовщину присоединения к России. Подробности - в нашем фото- и видео-репортаже.
В Мозыре на площадь вышли около 25 человек, их пригласили в райисполком для беседы
17:16,
Tut.by
В Беларуси по различным причинам задерживают журналистов и активистов
14:35,
Tut.by
"Эффект Ники Минаж": в СМИ обсуждают актрису, которая пришла на вечеринку почти голая
23:29,
Tut.by
Уроженец Беларуси хоккеист Гимаев скончался на матче ветеранов
19:32,
Sputnik Беларусь
В Витебске после родов в домашних условиях умер ребенок. Против матери возбудили уголовное дело
15:22,
Tut.by
Оппозиция называет фейком угрозы насилия в День воли - "аккаунт взломан"
08:22,
Tut.by
«Локомотив» выбил ЦСКА и вышел в финал Западной конференции
19:39,
Tribuna.com
"Не смог остановиться". Пьяный россиянин ехал по Бресту со скоростью 114 км/ч
20:36,
Tut.by
Мішына поле: 40 гадоў таму 17-гадовы юнак вынес з поля снарад, выратаваў сяброў, але загінуў сам
20:15,
Tut.by
Как узнать, что мужчина вас обманывает?
16:07,
Flytothesky
По Источникам
Свежие новости
Самое читаемое
Интересы
Жительница Брестского района в суде узнала, что отцом ее ребенка является другой мужчина 18.03.2017,
Tut.by
Польша отказывается покупать электроэнергию с БелАЭС 18.03.2017,
Tut.by
В Мозыре на площадь вышли около 25 человек, их пригласили в райисполком для беседы 18.03.2017,
Tut.by
"Пахнет фермой, вокруг - природа": как живется в деревне Сосновое, где построились айтишники 18.03.2017,
Tut.by
В Беларуси по различным причинам задерживают журналистов и активистов 18.03.2017,
Tut.by
ЕС требует освободить задержанных на митингах в Беларуси 18.03.2017,
Tut.by
В Африке и Америке. Какими заморскими колониями владела Речь Посполитая и кто их отобрал 18.03.2017,
Tut.by
В Беларуси изменен порядок зачислений транспортной госпошлины и штрафа за нарушение ПДД
16.03.2017,
Tut.by
Этот тест проверит вашу интуицию
14.03.2017,
Flytothesky
В Минтруда белорусам объяснили, зачем работать за 100-200 долларов
17.03.2017,
БДГ
Омоновец о штатском одеянии на митингах: Мне эта форма выдается государством
16.03.2017,
Tut.by
У тунеядцев Беларуси появился веселый гимн
16.03.2017,
Tut.by
"Почему я должен прятаться?" Депутат и мэр города о том, как ходили в народ на "Маршах нетунеядцев"
16.03.2017,
Tut.by
Белорусы - о льготной пенсии: "Была бы она как зарплата, то оставила бы работу"
15.03.2017,
Tut.by
Комментарии