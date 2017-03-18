﻿ Дети в камуфляже, Кобзон и байкер Хирург - три года Севастополю в России. Репортаж TUT.BY. 21.by
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Дети в камуфляже, Кобзон и байкер Хирург - три года Севастополю в России. Репортаж TUT.BY

19.03.2017 14:12 — Новости Мира | Tut.by  
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Три года назад Россия стала еще больше. По результатам не признанного в мире, но одобренного Москвой референдума Крым и Севастополь стали двумя новыми регионами нашей восточной соседки. TUT.BY побывал в портовом городе-герое в годовщину присоединения к России. Подробности — в нашем фоторепортаже.



На утренний митинг у памятника Солдату и матросу пришли участники событий трехлетней давности

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В гости на годовщину приехал любимец местной публики Александр Залдостанов, известный как байкер Хирург.

Громче всего участники митинга приветствовали лозунги «Крым — Россия» и упоминания президента России в речах московских гостей.



На Историческом бульваре Севастополя горожан развлекали кадеты.



После митинга на набережной развернули полевую кухню.

«Уменьшенная копия вежливого человека», — шутили родители маленького мальчика на набережной. Он одет в максимально приближенную к реальности военную форму: сапоги, шлем, балаклава, подсумки на ремне, перчатки и даже наколенники.




Две девушки предлагали всем желающим сфотографироваться на память на этом фоне. Маленькую фоторграфию прохожие получали бесплатно, в рамках «патриотической акции».

Вечером на площади Нахимова перед аудиторией в несколько тысяч человек выступил народный артист России Иосиф Кобзон.


 
 
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TUT.BY побывал в портовом городе-герое в годовщину присоединения к России. Подробности - в нашем фото- и видео-репортаже.

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