Три года назад Россия стала еще больше. По результатам не признанного в мире, но одобренного Москвой референдума Крым и Севастополь стали двумя новыми регионами нашей восточной соседки. TUT.BY побывал в портовом городе-герое в годовщину присоединения к России. Подробности — в нашем фоторепортаже.







На утренний митинг у памятника Солдату и матросу пришли участники событий трехлетней давности

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Выступает вокально-инструментальный ансамбль «Новороссия»











В гости на годовщину приехал любимец местной публики Александр Залдостанов, известный как байкер Хирург.



Громче всего участники митинга приветствовали лозунги «Крым — Россия» и упоминания президента России в речах московских гостей.







На Историческом бульваре Севастополя горожан развлекали кадеты.







После митинга на набережной развернули полевую кухню.



«Уменьшенная копия вежливого человека», — шутили родители маленького мальчика на набережной. Он одет в максимально приближенную к реальности военную форму: сапоги, шлем, балаклава, подсумки на ремне, перчатки и даже наколенники.











Две девушки предлагали всем желающим сфотографироваться на память на этом фоне. Маленькую фоторграфию прохожие получали бесплатно, в рамках «патриотической акции».



Вечером на площади Нахимова перед аудиторией в несколько тысяч человек выступил народный артист России Иосиф Кобзон.



