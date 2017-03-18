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В Германии ответили на слова Трампа о долге за оборону перед НАТО

19.03.2017 15:11 — Новости Мира | Tut.by  
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Германия не должна США и НАТО «огромную сумму» денег за оборону. Об этом заявила министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен, комментируя слова президента США Дональда Трампа о долгах Берлина перед североатлантическим альянсом, передает Reuters.


Фото: Reuters

«На счетах НАТО нет задолженности», — заявила она. Ляйен добавила, что расходы на оборону также включают в себя финансирование миротворческих миссий ООН, «европейских миссий», а также борьбу с террористической организацией «Исламское государство» (запрещена на территории Российской Федерации).

Министр обороны Германии отметила, что все хотят, чтобы бремя расходов было распределено честно. По ее словам, чтобы это произошло, необходима «современная концепция по безопасности», в которую будут включены члены — страны НАТО, союз по обороне ЕС, а также инвестиции ООН.

Как заявил министр финансов Германии Вольфганг Шойбле, в бюджете на 2018 год заложен рост расходов ФРГ на оборону с € 1,4 млрд до € 38,5 млрд, что является 1,26% доходов страны.

По итогам встречи Трампа с канцлером Германии Ангелой Меркель в пятницу 17 марта американский президент написал в своем Twitter, что ФРГ должна «огромные суммы денег НАТО и Соединенным Штатам». По его словам, Берлину нужно заплатить «за мощную и очень дорогую оборону, которая предоставлена Германии».

Как сообщили в Белом доме, во время переговоров Трамп и Меркель обсудили отношения между США и ФРГ, а также перспективы выстраивания взаимоотношений с Россией и ситуацию на Украине и в Афганистане. Трамп подчеркнул, что он «серьезно» поддерживает НАТО, и заявил, что союзникам США по альянсу нужно вносить «справедливую долю на оборонные нужды».

 
 
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Германия не должна США и НАТО "огромную сумму" денег за оборону. Об этом заявила министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен, комментируя слова президента США Дональда...

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