По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, вопрос о том, сколько времени должно пройти до момента, когда Украина признает Крым российским и наладит с Российской Федерацией дружеские отношения, не является в настоящий момент важным. Об этом он заявил в интервью журналисту РБК Станиславу Кучеру.



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На просьбу дать прогноз и назвать возможные сроки признания Украиной факта присоединения Крыма к России и восстановления дружеских взаимоотношений между странами Песков ответил: «Я не думаю, что кто-то сможет дать такие прогнозы. Это первое. А второе, с точки зрения нашей нынешней реальности, положения и статуса Крыма как региона Российской Федерации, это не так уж и важно, потому что это вряд ли когда-то изменится». ​

Кучер также сказал, что из-за ситуации с Крымом и конфликта в Донбассе Россия и Украина поссорились всерьез и, видимо, надолго. Он спросил у Пескова, какие меры могут принять обе стороны, чтобы два ближайших славянских народа помирились.

Песков ответил, что отношения с Украиной играют важную роль в политической и экономической жизни России. «Безусловно, Украина чрезвычайно важна для нас, она важна для нас и в плане межгосударственных отношений, она важна для нас и в экономическом плане, она важна и в гуманитарном плане. Вы знаете, что и смешанные семьи, и родственные отношения, и так далее, и тому подобное. Это трудно переоценить, это важно до сих пор, несмотря на все издержки вот той ситуации, в которую мы вместе попали с Украиной. Быстро пройти через эту боль не получится. Хотя, как вы, наверное, видите и как вы знаете, в России никаких предубеждений в отношении украинцев не было и нет и, я надеюсь, не будет», — заявил пресс-секретарь.

По его мнению, одним из условий восстановления отношений между двумя странами является снижение «эмоционального накала» и «идеологического одурманивания» в разных регионах Украины. «Как только эмоциональный накал и последствия идеологического одурманивания спадут на Украине, в самых разных регионах Украины, когда украинцы смогут трезвыми глазами спокойно посмотреть на произошедшее, когда они задумаются, <…> когда они смогут спокойно посмотреть на свою новейшую историю, я думаю, тогда будет больше понимания», — пояснил свою мысль Песков.

На вопрос, почему Владимир Путин не посетил праздничные мероприятия, посвященные присоединению Крыма, Песков точного ответа не дал, но заверил, что для президента эта дата остается особенной и значимой.

«Путин действительно не смог поехать в Крым, да и вряд ли, наверное, нужно ожидать от Путина каждый год поездок в Крым, вы знаете, он там бывает достаточно регулярно. То, что он не присутствует на том или ином праздничном мероприятии, вовсе не означает, что для него этот день как-то меняет свое значение. Как и для всех нас, это чрезвычайно важный для него день эмоционально, тем более, что во многом окончательные решения три года назад приходилось принимать именно ему. Именно он брал на себя ответственность, проявлял вот эту смелость политическую, геополитическую; именно он, наверное, лучше других осознавал все последствия, которые неминуемо придут за этим решением. Поэтому однозначно для него это большой день, важный день. И, конечно, в эмоциональном плане… Я не знаю уж, как точно он отмечает, но то, что это для него особенный день — это абсолютно однозначно», — заверил Песков.

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На вопрос, доволен ли президент тем, что получила Россия в результате присоединения Крыма, Песков ответил, что Путин доволен не всем и именно поэтому он держал ситуацию под личным контролем.

«Это были достаточно сложные три года, эти были три года первичной интеграции Крыма, и юридической интеграции, и правовой интеграции, и правовой, и хозяйственной в нашу российскую реальность. Это процесс сложный, достаточно беспрецедентный, и, наверное, в новой и новейшей истории России такого не было. Был ли всем доволен Путин? Да конечно, нет. И поэтому он все держал под своим абсолютно ручным контролем», — ответил пресс-секретарь.

На вопрос о том, сожалеет ли президент о каких-либо действиях, не хотел бы он что-то сделать иначе, Песков ответил отрицательно.

«Если вы имеете в виду суть произошедшего, то я уверен, что он снова и снова поступил бы именно таким образом, как поступил, и принял те решения, которые он принял, и взял на себя ту ответственность, которую он взял. Если вы говорите о нюансах, можно ли было более эффективно провести какие-то процессы интеграционные, можно ли было с большей отдачей потратить бюджетные деньги, которые были направлены на улучшение уровня жизни в Крыму и так далее, — я уверен, что наверняка можно было сделать что-то лучше, и​ я уверен, что Путин отдает себе в этом отчет», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента также признал, что последовавшие за присоединением Крыма к России международные события и поведение ряда стран Европы и США стали источником многих трудностей в экономике России. По его словам, эти трудности коснулись всей страны, всех регионов. Однако Песков призвал не преувеличивать цену, которую придется заплатить за присоединение полуострова всем россиянам. Он назвал ее «посильной». ​"Очевидно, что те события международные и то поведение ряда стран на Западе, и в Европе, и в США, которые последовали за воссоединением Крыма с Россией, они привнесли с собой много трудностей для нашей экономики. И это касается уже не Москвы, не Санкт-Петербурга, не Калининграда, а всей страны, всех регионов", — сказал Песков. ​

«Это те трудности, это та цена, наверное, которую мы все действительно должны заплатить за… Это не победа, понимаете, то, что произошло с Крымом. Это вот тот самый исторический поворот, это скорее, наверное, спасение целого народа. Воссоединение народа со своей страной. И за это мы платим цену. Велика ли эта цена? Скажу так, она весьма посильна для Российской Федерации. Стоит ли преувеличивать, алармистски преувеличивать размер этой цены?» — задал риторический вопрос пресс-секретарь и ответил, что, с его точки зрения, это был бы абсурд.

«Плохо ли то, что происходит в экономическом плане. В целом это, наверное, негативно. Но как ни странно, у этого есть и позитивные стороны. Вы хорошо знаете позитивные стороны, в плане пресловутого импортозамещения. Которое на самом деле начинает работать. В плане рывка в сельском хозяйстве. В плане производительности труда. Далеко недостаточно, но пошел процесс, который мы не могли сдвинуть во времена жирования на нефтяных деньгах», — сказал пресс-секретарь президента.