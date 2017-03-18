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Киев объяснил перенос заседания МВФ о выделении Украине очередного кредита

19.03.2017 17:17 — Новости Мира | Tut.by  
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Киев объяснил перенос заседания МВФ о выделении Украине очередного кредита: в Минфине сообщили, что понадобились дополнительные расчеты. Это связано с эффектами от транспортной блокады Донбасса и признания Россией документов, выданных властями сепаратистских республик — ДНР и ЛНР.


Фото: TUT.BY

Заседание было запланировано на понедельник, 20 марта. Однако в воскресенье обсуждение программы расширенного финансирования для Украины отложили. Российские источники сразу связали это с решением Киева о транспортной блокаде контролируемых сепаратистами районов страны.

«Перенесение сроков проведения заседания вызвано исключительно потребностью в уточнении расчетов экономических последствий мер, примененных Украиной в ответ на блокаду и захват украинских предприятий на неподконтрольных правительству территориях Донецкой и Луганской областей, а также в связи с признанием российской стороной документов, выданных на этих территориях», — цитирует «Интерфакс» сообщение украинского Минфина.

«Уточнение этих расчетов важно для обеих сторон ради максимальной эффективности программы. Соответствующие консультации уже начаты. Планируем их завершить в кратчайшие сроки», — отметил министр финансов Александр Данилюк.

Похожий по тону пресс-релиз выпустил и Национальный банк Украины: «Последний ход событий в стране нуждается в дополнительном изучении их потенциального влияния на экономику и его учет в макроэкономических прогнозах программы сотрудничества с Фондом». В понедельник, 20 марта состоится внеочередное заседание комитета НБУ по монетарной политике.

На момент написания заметки на сайте МВФ информация о причинах отмены заседания по Украине отсутствует. Повестка расписана до 24 марта и вопроса Украины в ней нет.

Указом президента Украины Петра Порошенко от 16 марта было введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 15 марта о временном прекращении перемещения грузов через линию соприкосновения в Донецкой и Луганской областях. Решение не касается гуманитарных грузов и пересечения линии разграничения людьми.

МВФ 4 марта сообщил о достижении соглашения с властями Украины в отношении меморандума об экономической и финансовой политике. Это открывало дорогу для получения Украиной очередного транша финансирования в размере около 1 млрд долларов.

 
 
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