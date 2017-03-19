Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Санкт-Петербургу, под стражу заключен бывший генеральный директор ОАО «Генеральная строительная компания» Виктор Кудрин, который подозревается в совершении преступления по ч. 4 ст. 160 УК России («растрата»).





По данным СК, ОАО «ГСК» в 2007—2015 годах заключило государственный контракт и дополнительные соглашения к нему на строительство следственного изолятора «Кресты-2» в Колпино — крупнейшего профильного учреждения в Европе. Всего генподрядчик получил за работы 12,273 млрд российских рублей. Однако, как утверждает следствие, работы не были выполнены в полном объеме, а 56,645 млн руб. подозреваемый похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

Издание «Фонтанка» указывает , что Следственный комитет просил поместить Кудрина под стражу, приложив к ходатайству материалы ФСБ и ФСИН о желании бизнесмена покинуть территорию России. В итоге Петроградский районный суд согласился с доводами обвинения.

Издание указывает, что накануне прошли обыски в офисе ГСК на Петроградской набережной, а также в доме Кудрина в деревне Юкки Всеволжского района Ленинградской области.

9 марта СК по Санкт-Петербургу сообщил о возбуждении уголовного дела в связи с хищением 12 млн руб., которые предназначались на строительство дороги к «Крестам-2».

За три дня до этого в СК сообщили о задержании заместителя главы управления ФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Сергея Моисеенко. Его заподозрили в подстрекательстве покушения на убийство 34-летнего сотрудника ФСИН во Всеволжском районе.

Издание 47News утверждает, что Моисеенко также подозревался в в решении вопросов по строительству «Крестов-2». Его допросом занялись сотрудники отдела «М» ФСБ, занимающегося надзором за деятельностью правоохранительных органов.

Строительство первых зданий СИЗО «Кресты-2» завершилось в 2014 году. Стоимость нового тюремного комплекса составила более 12 млрд руб. В конце января компания «Петроинвест» подала иск о банкротстве к генподрядчику строительства комплекса — Генеральной строительной корпорации. Суть претензий заключается в том, что компания «Петроинвест», которая являлась субподрядчиком строительства, так и не получила деньги за выполненные работы.