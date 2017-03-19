|
Питерский суд поместил под стражу генподрядчика крупнейшего СИЗО в Европе
19.03.2017 22:23 — Новости Мира | Tut.by
Как
Издание
Издание указывает, что накануне прошли обыски в офисе ГСК на Петроградской набережной, а также в доме Кудрина в деревне Юкки Всеволжского района Ленинградской области.
9 марта СК по Санкт-Петербургу сообщил о возбуждении уголовного дела в связи с хищением 12 млн руб., которые предназначались на строительство дороги к «Крестам-2».
За три дня до этого в СК сообщили о задержании заместителя главы управления ФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Сергея Моисеенко. Его заподозрили в подстрекательстве покушения на убийство 34-летнего сотрудника ФСИН во Всеволжском районе.
Издание 47News утверждает, что
Строительство первых зданий СИЗО «Кресты-2» завершилось в 2014 году. Стоимость нового тюремного комплекса составила более 12 млрд руб. В конце января компания «Петроинвест» подала иск о банкротстве к генподрядчику строительства комплекса — Генеральной строительной корпорации. Суть претензий заключается в том, что компания «Петроинвест», которая являлась субподрядчиком строительства, так и не получила деньги за выполненные работы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Суд в Санкт-Петербурге отправил под арест бывшего генерального директора компании, строившей "Кресты-2" - крупнейший следственный изолятор в Европе.
|
Архив (Новости Мира)
Комментарии