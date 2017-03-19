|
Афганский солдат расстрелял троих американских военных на базе НАТО
20.03.2017 06:23 — Новости Мира | Tut.by
Афганский солдат открыл огонь по американским военным на базе НАТО в Афганистане. Об этом сообщается в официальном
Ранения получили три человека.
«Трое американских солдат были ранены в результате того, что афганский солдат открыл огонь на базе в провинции Гильменд. Военнослужащим США оказывается медицинская помощь», — говорится в сообщении.
Более подробной информации об инциденте в штабе не приводят.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Более подробной информации об инциденте в штабе не приводят.
|
Архив (Новости Мира)
Комментарии