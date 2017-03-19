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За одни сутки в Средиземном море спасены более трех тысяч беженцев

20.03.2017 08:28 — Новости Мира | Tut.by  
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Вблизи побережья Ливии было проведено 25 различных спасательных операций. Увеличение количества мигрантов, пытающихся достичь берегов Европы, вызвано благоприятными погодными условиями.

В Средиземном море близ ливийского побережья в ходе 25 различных спасательных операций на протяжении 24 часов были обнаружены 3315 беженцев, сообщает в воскресенье, 19 марта, итальянское информационное агентство Ansa.

Только спасателями германско-итальянско-французской негосударственной организации SOS Mediterranee в течение одной ночи с девяти плавсредств были спасены 946 беженцев, среди них 200 детей, «находившихся без сопровождения и рисковавших своими жизнями ради лучшего будущего», сообщает организация в своем микроблоге Twitter.

Увеличение количества пытающихся пересечь морское пространство в надежде достичь европейских берегов могло произойти в связи с тем, что на море установились благоприятные погодные условия.

Территория Ливии в настоящее время является узловым пунктом для миграционных потоков из Африки в сторону Европы и ареной деятельности многочисленных группировок нелегальных перевозчиков людей.

По данным итальянской береговой охраны, с начала 2017 года в Италию прибыли уже 16 206 беженцев, при этом как минимум 542 человека погибли. За аналогичный период прошлого года берега Италии достигли морским путем 11 911 нелегальных мигрантов.

На 20 марта в Риме запланирована встреча министров внутренних дел европейских стран, а также представителей североафриканских государств, которые намерены обсудить ситуацию с миграционным кризисом.

 
 
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Вблизи побережья Ливии было проведено 25 различных спасательных операций. Увеличение количества мигрантов, пытающихся достичь берегов Европы, вызвано...

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