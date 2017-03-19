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В крови напавшего на военных в Орли нашли алкоголь и наркотики
20.03.2017 09:44 — Новости Мира | Tut.by
Посмертный анализ крови показал, что Зиед Бен Бельгасем, напавший в субботу на военных в парижском аэропорту Орли, перед этим употреблял алкоголь и наркотики.
Содержание алкоголя в крови 39-летнего Бельгасема достигало 0,93 г/л, что почти вдвое превышает установленный во Франции лимит.
В его организме также были обнаружены следы кокаина и марихуаны.
В субботу утром Бельгасем — который родился во Франции в семье иммигрантов из Туниса —
На его теле был обнаружен Коран.
Перед тем как он оказался во втором по величине парижском аэропорту, расположенном в 13 км к югу от французской столицы, Зиед Бен Бельгасем ранил полицейского из травматического пистолета, а затем похитил автомобиль у женщины в южном парижском пригороде Витри, угрожая ей оружием. Этот автомобиль был обнаружен неподалеку от Орли.
Прокурор Парижа Франсуа Молен рассказал, что Бельгасем стал придерживаться радикальных взглядов в тюрьме и находился под наблюдением полиции. У него были судимости за вооруженное ограбление и наркотики.
«Влияние выпивки и марихуаны»
Однако сотрудники спецслужб, обыскавшие его дом в северном парижском пригороде Гарж-ле-Гонесс, не нашли свидетельств того, что он был исламистом, зато обнаружили там следы кокаина.
После нападения были задержаны отец, брат и кузен Бельгасема. Они были допрошены и отпущены без предъявления обвинений.
В интервью радиостанции Europe 1 в воскресенье отец Бельгасема сказал, что его сын «был не террористом, а человеком, который никогда не молился и пил».
«Вот что происходит под влиянием выпивки и марихуаны», — сказал он.
По его словам, Бельгасем позвонил ему после первого нападения и сказал: «Папа, пожалуйста, прости меня. Я сделал глупость». Он сообщил, что едет по шоссе, и повесил трубку.
В субботу многие рейсы в Орли были задержаны на несколько часов, часть прибывающих рейсов была перенаправлена в другие аэропорты парижского региона — Руасси и Бове.
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На его теле был обнаружен Коран.
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