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В Европарламенте заявили о растущем влиянии России в Сербии и на Балканах

20.03.2017 10:24 — Новости Мира | Tut.by  
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Россия наращивает свое влияние в Сербии, чтобы не допустить процесс евроинтеграции, считает глава комитета Европарламента по иностранным делам Дэвид Макаллистер. Он заявил, что Москва в целом оказывает влияние на балканские страны.


Фото: Reuters

Россия ведет политику дестабилизации обстановки в Сербии, чтобы не допустить вхождения балканской республики в состав Евросоюза. Об этом в интервью немецкому изданию Welt заявил глава комитета Европарламента по иностранным делам Дэвид Макаллистер.

«Россия проводит в Сербии преднамеренную дестабилизацию. Это дает нам повод для большого беспокойства», — отмечает политик.

Собеседник издания утверждает, что Москва пытается оказывать сильное воздействие на СМИ, некоторых политиков и гражданское общество республики. В то же время Макаллистер сообщил, что Сербия воспринимает Россию как одного из самых главных своих сторонников.

Газета подчеркивает, что даже верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини почувствовала в Сербии дружественную по отношению к России атмосферу. Во время своего визита в парламент Белграда в начале марта она увидела, что некоторые оппозиционные депутаты скандировали: «Сербия — Россия! Нам не нужен Европейский союз!»

Welt пишет, что помимо России свое влияние на Балканах пытаются расширить Турция, Китай, Саудовская Аравия и Катар.

​"Балканы — это крайне неспокойный регион, где может произойти всплеск за очень короткое время, из-за некоторых безответственных действий могут снова произойти конфликты, которые давно считались разрешенными", — заявил Макаллистер.

Издание напоминает, что Россия и Сербия в мае 2014 года заключили договор о «стратегическом партнерстве». Обе стороны решили поддерживать друг друга в обмене информацией и проводить совместные военные учения. В то же время сербский эксперт заявил, что ЕС является самый крупным «донором» для Сербии: до 2020 года он должен выделить стране € 1,5 млрд на поддержку реформ и экономических проектов. ​

Большинство стран Балканского полуострова не входит в состав ЕС. Исключение составляют лишь Болгария, Хорватия и Греция. Сербия подала заявку на вступление в Евросоюз в 2009 году. Спустя три года страна получила официальный статус страны-кандидата.

 
 
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"Россия проводит в Сербии преднамеренную дестабилизацию. Это дает нам повод для большого беспокойства", - отметил глава комитета Европарламента по иностранным...

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