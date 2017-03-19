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Трамп заявил об "очень плохом поведении" Ким Чен Ына
20.03.2017 11:22 — Новости Мира | Tut.by
Президент США Дональд Трамп после состоявшихся во Флориде встреч с сотрудниками своей администрации, в ходе которых политики в том числе обсуждали КНДР, раскритиковал действия северокорейского лидера Ким Чен Ына, передает
«Он [Ким Чен Ын] ведет себя очень-очень плохо», — приводит слова главы США агентство.
О «плохом поведении Северной Кореи» Трамп заявлял и ранее. Так, 17 марта на своей странице в Twitter американский президент обвинил КНДР в том, что представители Корейской Народно-Демократической Республики «„играют“ с США годами».
В этот же день американский госсекретарь Рекс Тиллерсон
«Мы рассматриваем ряд новых мер в сфере безопасности и дипломатии. Все варианты возможны», — отмечал он тогда, поясняя, что на любые действия Пхеньяна, которые направлены на устрашение Сеула, будет дан соответствующий ответ.
Отношения между США и Северной Кореей ухудшились после проведения КНДР очередных
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Ранее Вашингтон пообещал дать ответ на действия Пхеньяна, которые нацелены на устрашение властей Южной Кореи.
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