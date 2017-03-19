Обладатели паспортов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик могут находиться на территории России, не имея вида на жительство, не более 90 дней подряд, после чего должны на 90 дней покинуть страну. Об этом сообщает РБК со ссылкой на двух собеседников в Госдуме, а также представителя миграционного управления МВД, члена Совета по правам человека при президенте и чиновника ЛНР.



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Источники отметили, что для граждан, получивших паспорта ДНР и ЛНР, действуют те же миграционные правила, что и для граждан Украины. Там также напомнили, что в указе президента Владимира Путина говорится о жителях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, а следовательно, на них должны распространяться те же правила, что и на украинцев.

Заместитель руководителя управления по вопросам миграции ГУ МВД Владимир Иванов подтвердил РБК, что Россия считает обладателей паспортов ЛНР и ДНР иностранцами, гражданами Украины.

«Они приезжают, находятся здесь 90 дней, потом на такой же срок должны уехать», — уточнил он.

Напомним, Владимир Путин подписал указ о признании Россией документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территориях самопровозглашенных ДНР и ЛНР 18 февраля. В указе сказано, что это временное признание, «до политического урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины на основании Минских соглашений».

Президент Украины Петр Порошенко заявил , что такой шаг России свидетельствует о том, что эти территории действительно оккупированы.

Въезд в Беларусь по документам ДНР и ЛНР невозможен, жители Донбасса могут въезжать по украинским паспортам, заявили в Госпогранкомитете страны. Однако есть исключения. Так в МВД сообщили, что при въезде в Беларусь с территории России граждан по проездным документам ДНР и ЛНР проводится процедура идентификации личности, после чего в индивидуальном порядке, в зависимости от жизненной ситуации, принимается решение о возможности дальнейшего пребывания в Беларуси. В МИД Беларуси подчеркнули, комментируя сложившуюся ситуацию, что все решения по пребыванию граждан Украины у нас уже приняты.