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В России пояснили правила пребывания на территории страны для обладателей паспортов ДНР и ЛНР
20.03.2017 12:27 — Новости Мира | Tut.by
Обладатели паспортов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик могут находиться на территории России, не имея вида на жительство, не более 90 дней подряд, после чего должны на 90 дней покинуть страну. Об этом сообщает
Источники отметили, что для граждан, получивших паспорта ДНР и ЛНР, действуют те же миграционные правила, что и для граждан Украины. Там также напомнили, что в указе президента Владимира Путина говорится о жителях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, а следовательно, на них должны распространяться те же правила, что и на украинцев.
Заместитель руководителя управления по вопросам миграции ГУ МВД Владимир Иванов подтвердил РБК, что Россия считает обладателей паспортов ЛНР и ДНР иностранцами, гражданами Украины.
«Они приезжают, находятся здесь 90 дней, потом на такой же срок должны уехать», — уточнил он.
Напомним, Владимир Путин
Президент Украины Петр Порошенко
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Для граждан, получивших паспорта ДНР и ЛНР, действуют те же миграционные правила, что и для граждан Украины.
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