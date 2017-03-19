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Кремль ответил на слова Трампа о "крепком орешке"
20.03.2017 13:46 — Новости Мира | Tut.by
В Кремле не занимаются «лингвистическим анализом». Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать то, что президент США Дональд Трамп назвал Владимира Путина «крепким орешком», передает «
Свое заявление Дональд Трамп сделал в интервью телеканалу Fox News. Журналист попросил президента США дать характеристику своему российскому коллеге. В ответ на это Трамп
По словам Пескова, «русский язык, как и английский достаточно богат». По его словам, политики «предпочитают использовать все богатство родного языка».
Трамп — «человек умный», так как смог добиться успеха в бизнеса, заявлял в декабре 2016 года президент России Владимир Путин. Он напомнил, что Трамп был бизнесменом, а «сегодня это уже глава Соединенных Штатов Америки».
«А если умный человек, то значит, он вполне и достаточно быстро осознает другой уровень ответственности. Мы исходим из того, что он будет действовать именно с этих позиций», — добавил Путин.
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Кремль не намерен проводить лингвистический анализ слов Трампа о том, что Владимир Путин - "крепкий орешек", заявил Песков.
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