В Кремле не занимаются «лингвистическим анализом». Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать то, что президент США Дональд Трамп назвал Владимира Путина «крепким орешком», передает « Интерфакс ».



Дмитрий Песков. Фото: пресс-служба Кремля

Свое заявление Дональд Трамп сделал в интервью телеканалу Fox News. Журналист попросил президента США дать характеристику своему российскому коллеге. В ответ на это Трамп заявил : «Я не знаю. Но он точно крепкий орешек [анг. tough cookie, дословный перевод «твердое печенье"]».

По словам Пескова, «русский язык, как и английский достаточно богат». По его словам, политики «предпочитают использовать все богатство родного языка».

Трамп — «человек умный», так как смог добиться успеха в бизнеса, заявлял в декабре 2016 года президент России Владимир Путин. Он напомнил, что Трамп был бизнесменом, а «сегодня это уже глава Соединенных Штатов Америки».

«А если умный человек, то значит, он вполне и достаточно быстро осознает другой уровень ответственности. Мы исходим из того, что он будет действовать именно с этих позиций», — добавил Путин.