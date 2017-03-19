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Порошенко признал полную потерю контроля над Донбассом из-за блокады
20.03.2017 15:03 — Новости Мира | Tut.by
Президент Украины Петр Порошенко считает, что из-за блокады Донбасса Украина полностью потеряла контроль над этой территории. Об этом он заявил на заседании Совета регионального развития.
«В результате
При этом он выразил мнение, что Россия оказывает влияние на ситуацию на Донбассе не только поддерживая сепаратистов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
«Российская военная угроза исходит не только из оккупированных районов Донбасса, она висит над линией границы с Россией», — считает президент Украины.
Порошенко сказал, что в результате войны больше всего пострадала промышленная отрасль, однако, по его словам, она постепенно начинает восстанавливаться. Он заявил, что «потеряно до 20% индустриального потенциала страны».
Комментируя решение Международного валютного фонда (МВФ)
«И я в этом буду участвовать для того, чтобы мы исправили те результаты, которые были вызваны безответственным поведением украинских политиканов… Мы совместно должны объединяться, чтобы в ближайшее время получить транш», — сказал глава Украины (цитата по
Отвечая на вопрос, как власти страны используют средства, выделенные МВФ, Порошенко сказал, что деньги хранятся в золотовалютных резервах.
"Все слышали, как безответственные политиканы утверждают о том, что деньги МВФ проедены, украдены или использованы не по назначению. Это сплошная тотальная и безответственная ложь. Каждая копейка, которую получила Украина от МВФ, заботливо хранится в золотовалютных резервах государства и работает на стабильность денежной национальной единицы", — заявил президент Украины (цитата по
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"В результате блокады Украина потеряла свое влияние на их собственной территории. В то же время был нанесен удар для внутреннего энергетического сектора,...
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