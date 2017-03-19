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Порошенко признал полную потерю контроля над Донбассом из-за блокады

20.03.2017 15:03 — Новости Мира | Tut.by  
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Президент Украины Петр Порошенко считает, что из-за блокады Донбасса Украина полностью потеряла контроль над этой территории. Об этом он заявил на заседании Совета регионального развития.


Петр Порошенко. Фото: пресс-служба президента Украины

«В результате блокады Украина потеряла свое влияние на их собственной территории. В то же время был нанесен удар для внутреннего энергетического сектора, металлургии, бюджета», — сказал он (цитата президента опубликована в его Twitter).

При этом он выразил мнение, что Россия оказывает влияние на ситуацию на Донбассе не только поддерживая сепаратистов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

«Российская военная угроза исходит не только из оккупированных районов Донбасса, она висит над линией границы с Россией», — считает президент Украины.

Порошенко сказал, что в результате войны больше всего пострадала промышленная отрасль, однако, по его словам, она постепенно начинает восстанавливаться. Он заявил, что «потеряно до 20% индустриального потенциала страны».

Комментируя решение Международного валютного фонда (МВФ) отложить обсуждение антикризисной программы Украины, Порошенко заявил, что Киев в ближайшее время рассчитывает получить транш. Он заявил, что 20 марта состоятся переговоры министра финансов, главы Национального банка Украины и премьер-министра.

«И я в этом буду участвовать для того, чтобы мы исправили те результаты, которые были вызваны безответственным поведением украинских политиканов… Мы совместно должны объединяться, чтобы в ближайшее время получить транш», — сказал глава Украины (цитата по УНН).

Отвечая на вопрос, как власти страны используют средства, выделенные МВФ, Порошенко сказал, что деньги хранятся в золотовалютных резервах.

​"Все слышали, как безответственные политиканы утверждают о том, что деньги МВФ проедены, украдены или использованы не по назначению. Это сплошная тотальная и безответственная ложь. Каждая копейка, которую получила Украина от МВФ, заботливо хранится в золотовалютных резервах государства и работает на стабильность денежной национальной единицы", — заявил президент Украины (цитата по «112 Украина»).

 
 
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"В результате блокады Украина потеряла свое влияние на их собственной территории. В то же время был нанесен удар для внутреннего энергетического сектора,...

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