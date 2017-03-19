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Великобритания сообщила ЕС дату запуска Brexit
20.03.2017 15:19 — Новости Мира | Tut.by
Великобритания запустит процедуру выхода страны из Евросоюза 29 марта, сообщает
«Премьер-министр Тереза Мэй запустит статью 50 Лиссабонского договора 29 марта. Великобритания информировала председателя Европейского совета Дональда Туска о намерении администрации Мэй», — приводит агентство слова пресс-секретаря британского премьера.
Брюссель уже уведомлен о решении Лондона.
16 марта королева Великобритании Елизавета II
13 марта обе палаты британского парламента согласовали билль. Дебаты из-за этого текста, насчитывающего всего 137 слов, продлились более месяца. Палата лордов попыталась внести в него две поправки, обязывающие правительство гарантировать права граждан, а также вынести итоги переговоров с Брюсселем на суд британского парламента. Однако оба изменения были отвергнуты Палатой общин, и в итоге законопроект был одобрен в первоначальном виде.
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Великобритания запустит процедуру выхода страны из Евросоюза 29 марта.
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