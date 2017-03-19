Служба безопасности Украины (СБУ) подготовила документ о запрете въезда в Украину участнице Евровидения от РФ Юлии Самойловой. Об этом сообщает 112.ua со ссылкой на «Интерфакс-Украина».



Фото: Максим Ли/Первый канал

«На эту минуту решение о ее запрете въезда еще не принято, но, открою тайну — соответствующий документ уже подготовлен», — заявил глава СБУ Василий Грицак, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

«Закон должен быть один для всех. Она не просто посетила Крым, она еще оставила следы в соцсетях, где она высказывалась по поводу Украины и власти, и взятого курса на евроатлантическую интеграцию. Моя позиция четкая. Я считаю, она не должна приезжать в Украину», — добавил он.

Грицак также сообщил, что окончательное решение по данному вопросу пока не принято. «У нас еще есть много времени до мая», — отметил глава СБУ.

Об участии Юлии Самойловой в музыкальном конкурсе в Киеве стало известно 12 марта. Певица была выбрана «Первым каналом». С детства исполнительница имеет инвалидность I группы и передвигается в инвалидной коляске.

Во вторник, 14 марта, советник главы МВД Украины Антон Геращенко предложил задержать Самойлову. Свою инициативу он объяснил тем, что в 2015 году россиянка выступала на концерте в Крыму. На полуостров, по информации советника главы МВД, певица въехала со стороны России, чем нарушила украинское законодательство.

Комментируя эту информацию исполнительный директор «Евровидения» Йон Ола Санд заявил , что решение об участии в конкурсе Юлии Самойловой должен принять Киев.

«Мы полностью уважаем и понимаем законы Украины, но со стороны Европейского вещательного союза (ЕВС, является организатором конкурса. — Прим. ред.) у нас нет никаких возражений к российской делегации и не видим нарушений с их стороны. Мы хотим, чтобы все страны принимали участие, но это решение украинской власти, и мы будем его уважать», — подчеркнул он.