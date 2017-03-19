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Директор ФБР подтвердил расследование вмешательства России в ход выборов

20.03.2017 20:13 — Новости Мира | Tut.by  
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Директор ФБР Джеймс Коуми на слушаниях в Палате представителей США подтвердил, что его ведомство проводит расследование в связи с вмешательством России в ход президентских выборов в США и в том числе проверяет связи окружения Дональда Трампа с Россией.


Фото: Reuters

«Как правило мы никак не комментируем незавершенные расследования, в том числе не подтверждаем, что они ведутся, — заявил Коуми. — Однако иногда, когда этого требует общественный интерес, правила министерства юстиции позволяют нам это сделать».

Вместе с тем Джеймс Коуми уточнил, что не сможет вдаваться в подробности расследования на публичных слушаниях.

«Минюст наделил меня полномочиями подтвердить, что ФБР расследует попытки правительства России вмешаться в ход выборов 2016 года и в том числе наличие связей между [Россией] и штабом Трампа», — сообщил он.

Слушания в комитете по разведке Палаты представителей США посвящен вмешательству России в ход президентских выборов 2016 года, связям администрации Трампа с Россией и утечкам информации в американских спецслужбах. Вместе с Джеймсом Коуми в них участвует глава АНБ адмирал Майк Роджерс.

И Коуми, и Роджерс, отвечая на вопросы, заявили, что их ведомства не выявили никаких доказательств того, что в ходе выборов кто бы то ни было смог повлиять на систему подсчета голосов.

 
 
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Вместе с тем Джеймс Коуми уточнил, что не сможет вдаваться в подробности расследования на публичных слушаниях.

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