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При взрыве в Багдаде погибли 23 человека

20.03.2017 21:20 — Новости Мира | Tut.by  
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В результате взрыва заминированного автомобиля на юге Багдада погибли 23 человека, передает Reuters.

Еще около 50 человек получили ранения.

Уточняется, что взрыв произошел на оживленной торговой улице.

На данный момент ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за теракт.

 
 
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Уточняется, что взрыв произошел на оживленной торговой улице.

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