В результате взрыва заминированного автомобиля на юге Багдада погибли 23 человека, передает Reuters.

Еще около 50 человек получили ранения.

Уточняется, что взрыв произошел на оживленной торговой улице.

На данный момент ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за теракт.