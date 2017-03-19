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Меркель изучила интервью Трампа Playboy перед встречей с ним

20.03.2017 21:28 — Новости Мира | Tut.by  
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Канцлер Германии Ангела Меркель изучила интервью президента США Дональда Трампа журналу Playboy перед встречей в Белом доме. Об этом сообщает The Independent со ссылкой на немецких чиновников.


Дональд Трамп и Ангела Меркель на встрече в Вашингтоне 17 марта 2017 года. Фото: Reuters

В 1990 году в номере эротического журнала появилось интервью с Трампом, в котором он выдвинул ряд политических тезисов, и «пытается реализовать их сейчас на президентском посту», отметили собеседники интернет-газеты.

Команда Меркель в рамках подготовки к встрече также проанализировала поведение американского лидера во время бесед с премьер-министрами Великобритании, Японии и Канады — Терезой Мэй, Синдзо Абэ и Джастином Трюдо.

Встреча двух политиков состоялась в пятницу, 17 марта, в Вашингтоне. В ходе протокольной съемки в Овальном кабинете произошел неловкий момент: Трамп проигнорировал процедуру рукопожатия на глазах журналистов. Несмотря на то, что Меркель спросила: «Хотите пожать руки?», президент США покивал и продолжил улыбаться. Оказалось, что он не услышал вопроса канцлера. При этом лидеры жали друг другу руки во время приезда Меркель в Белый дом.

 
 
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В 1990 году в номере эротического журнала появилось интервью с Трампом, в котором он выдвинул ряд политических тезисов, и "пытается реализовать их сейчас на...

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