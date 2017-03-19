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Меркель изучила интервью Трампа Playboy перед встречей с ним
20.03.2017 21:28 — Новости Мира | Tut.by
Канцлер Германии Ангела Меркель изучила интервью президента США Дональда Трампа журналу Playboy перед встречей в Белом доме. Об этом сообщает The Independent со ссылкой на немецких чиновников.
В 1990 году в номере эротического журнала появилось интервью с Трампом, в котором он выдвинул ряд политических тезисов, и «пытается реализовать их сейчас на президентском посту», отметили собеседники интернет-газеты.
Команда Меркель в рамках подготовки к встрече также проанализировала поведение американского лидера во время бесед с премьер-министрами Великобритании, Японии и Канады — Терезой Мэй, Синдзо Абэ и Джастином Трюдо.
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В 1990 году в номере эротического журнала появилось интервью с Трампом, в котором он выдвинул ряд политических тезисов, и "пытается реализовать их сейчас на...
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