Правительство Украины изучает возможность закупки угля в США, Австралии или ЮАР. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман в эфире канала ICTV .



Фото: Reuters

«Мы сейчас будем его покупать за валюту. Это или Соединенные Штаты Америки, или Австралия, или Южная Африка. Это чрезвычайно серьезно», — сказал премьер.

Гройсман также отметил, что Украина стала независимой от российского газа.

«Мы уже более 500 дней живем без капли российского газа. Мы сделали ставку на то, чтобы добывать украинский газ из украинских недр, и в этом году, я думаю, что мы больше чем на пол миллиарда кубов увеличим добычу собственного газа. Это означает, что на 500 миллионов мы купим меньше за валюту, а это и есть наша энергетическая независимость», — сказал глава правительства.

Напомним, ранее Гройсман заявлял, что блокада Донбасса не выгодна Украине, так как вынуждает украинские предприятия закупать уголь в России.