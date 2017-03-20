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Что ФБР и АНБ думают о возможном вмешательстве России в выборы
21.03.2017 07:20 — Новости Мира | Tut.by
Комитет палаты представителей конгресса США провел открытые слушания в связи с возможным вмешательством России в ход президентских выборов в США, на которых победил Дональд Трамп.
На слушаниях дали показания директор Федерального бюро расследования (ФБР) Джеймс Коми и глава Агентства по национальной безопасности (АНБ) адмирал Майк Роджерс.
Вмешивалась ли Россия в выборы?
Конгрессменов, в частности, интересовало, есть ли прямые доказательства того, что Россия манипулировала результатами голосования в колеблющихся штатах — Мичигане, Пенсильвании, Флориде, Огайо и других. И Роджерс, и Коми ответили, что таких данных у них нет.
В то же время Роджерс заявил, что в целом все же считает представленный ранее президенту доклад американских спецслужб о российском вмешательстве в выборы достоверным, и его уверенность в правдивости изложенных в документе фактов непоколебима.
Он, правда, признал, что не может объяснить, на чем именно зиждется его уверенность. По словам Роджерса, наиболее убедительные свидетельства в пользу этой версии оказались в закрытой части доклада, содержание которой он разглашать не может.
Что за доклад?
Доклад, о котором идет речь, был подготовлен ЦРУ. Его открытую часть опубликовали в начале января. В ней утверждалось, что Россия действительно
Однако Дональд Трамп, до этого отрицавший возможность вмешательства России в ход выигранных им выборов, после ознакомления с полной версией доклада изменил свою позицию и допустил такую возможность, но исключил, что это могло оказать реальное влияние на исход голосования.
Не исключено, что так на позицию избранного, но на тот момент еще не вступившего в должность президента повлияла именно закрытая часть доклада. Американские спецслужбы объяснили отказ опубликовать ее необходимостью защиты своих источников информации.
Российские официальные лица назвали доклад
Взломы
В ходе слушаний отдельно поднималась тема взлома хакерами — предположительно российскими — серверов Демократической партии США, кандидат от которой Хиллари Клинтон была главным соперником Трампа на выборах.
После взлома сервера и публикации в открытом доступе переписки руководства партии позиции Клинтон несколько пошатнулись. Коми заявил, что предполагаемые российские взломщики компьютеров Демократической партии США вели себя «очень шумно и необычно громко».
«Такое ощущение, что их не волновало, узнаем ли мы об этом», — заявил директор ФБР. Он добавил, что, возможно, целью хакеров было «вывести американцев из себя», и сейчас они считают свою миссию выполненной, так как действительно посеяли в США раздор и сомнения.
Прослушивали ли Трампа?
Конгрессмены также расспросили руководителей спецслужб о том, есть ли какие-то доказательства утверждений Дональда Трампа о том, что его предшественник Барак Обама прослушивал Трамп-Тауэр, где располагался избирательный штаб будущего президента. До сих пор никаких доказательств прослушки Трампа не появлялось.
Коми заявил, что у него информации о такой прослушке нет. По его словам, санкцию на прослушку может дать только суд, у президента таких полномочий нет. Также главы спецслужб усомнились в достоверности версии о прослушке Трампа британской разведкой.
По словам Роджерса, такое прослушивание было бы прямым нарушением соглашения «Пять глаз» об обмене разведданными между англоязычными странами.
Конгрессмен-республиканец Девин Нунес в начале слушаний также заявил, что прослушивания Трамп-Тауэр не было. Он допустил при этом, что за президентом Трампом или его окружением каким-то способом наблюдали.
Не на все вопросы есть ответ
Коми несколько раз отказался отвечать на вопросы конгрессменов, отметив, что не может обсуждать некоторые вещи, в том числе те, которые касаются граждан США или являются объектом продолжающегося расследования.
В частности, он не стал отвечать на вопрос о том, известно ли ФБР о контактах между советниками Трампа, российскими разведчиками, хакерами и представителями СМИ, в том числе с хакером Guccifer 2.0 и основателем Wikileaks Джулианом Ассанжем.
Также Коми отказался отвечать на вопрос, имеются ли прямые свидетельства того, что бывший помощник Трампа Майкл Флинн, уличенный в несанкционированных контактах с Россией, обещал отменить или сократить пакет санкций против российского правительства.
При этом Коми подтвердил, что ФБР проводит расследование возможных связей членов предвыборного штаба Трампа с Россией.
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Конгрессменов интересовало, есть ли прямые доказательства того, что Россия манипулировала результатами голосования в колеблющихся штатах. И Роджерс, и Коми...
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