Комитет палаты представителей конгресса США провел открытые слушания в связи с возможным вмешательством России в ход президентских выборов в США, на которых победил Дональд Трамп.



Директор Федерального бюро расследования (ФБР) Джеймс Коми. Фото: Reuters

На слушаниях дали показания директор Федерального бюро расследования (ФБР) Джеймс Коми и глава Агентства по национальной безопасности (АНБ) адмирал Майк Роджерс.

Вмешивалась ли Россия в выборы?

Конгрессменов, в частности, интересовало, есть ли прямые доказательства того, что Россия манипулировала результатами голосования в колеблющихся штатах — Мичигане, Пенсильвании, Флориде, Огайо и других. И Роджерс, и Коми ответили, что таких данных у них нет.

В то же время Роджерс заявил, что в целом все же считает представленный ранее президенту доклад американских спецслужб о российском вмешательстве в выборы достоверным, и его уверенность в правдивости изложенных в документе фактов непоколебима.

Он, правда, признал, что не может объяснить, на чем именно зиждется его уверенность. По словам Роджерса, наиболее убедительные свидетельства в пользу этой версии оказались в закрытой части доклада, содержание которой он разглашать не может.

Что за доклад?

Доклад, о котором идет речь, был подготовлен ЦРУ. Его открытую часть опубликовали в начале января. В ней утверждалось, что Россия действительно вмешивалась в ход американских выборов. Многие СМИ отмечали, что конкретных доказательств этого в открытой части доклада нет.

Однако Дональд Трамп, до этого отрицавший возможность вмешательства России в ход выигранных им выборов, после ознакомления с полной версией доклада изменил свою позицию и допустил такую возможность, но исключил, что это могло оказать реальное влияние на исход голосования.

Не исключено, что так на позицию избранного, но на тот момент еще не вступившего в должность президента повлияла именно закрытая часть доклада. Американские спецслужбы объяснили отказ опубликовать ее необходимостью защиты своих источников информации.

Российские официальные лица назвали доклад не заслуживающим внимания . Они последовательно отрицают вмешательство в ход выборов и называют расследование охотой на ведьм. Дональд Трамп высказывался о происходящем в том же духе.

Взломы

В ходе слушаний отдельно поднималась тема взлома хакерами — предположительно российскими — серверов Демократической партии США, кандидат от которой Хиллари Клинтон была главным соперником Трампа на выборах.

После взлома сервера и публикации в открытом доступе переписки руководства партии позиции Клинтон несколько пошатнулись. Коми заявил, что предполагаемые российские взломщики компьютеров Демократической партии США вели себя «очень шумно и необычно громко».

«Такое ощущение, что их не волновало, узнаем ли мы об этом», — заявил директор ФБР. Он добавил, что, возможно, целью хакеров было «вывести американцев из себя», и сейчас они считают свою миссию выполненной, так как действительно посеяли в США раздор и сомнения.

Прослушивали ли Трампа?

Конгрессмены также расспросили руководителей спецслужб о том, есть ли какие-то доказательства утверждений Дональда Трампа о том, что его предшественник Барак Обама прослушивал Трамп-Тауэр, где располагался избирательный штаб будущего президента. До сих пор никаких доказательств прослушки Трампа не появлялось.

Коми заявил, что у него информации о такой прослушке нет. По его словам, санкцию на прослушку может дать только суд, у президента таких полномочий нет. Также главы спецслужб усомнились в достоверности версии о прослушке Трампа британской разведкой.

По словам Роджерса, такое прослушивание было бы прямым нарушением соглашения «Пять глаз» об обмене разведданными между англоязычными странами.

Конгрессмен-республиканец Девин Нунес в начале слушаний также заявил, что прослушивания Трамп-Тауэр не было. Он допустил при этом, что за президентом Трампом или его окружением каким-то способом наблюдали.

Не на все вопросы есть ответ

Коми несколько раз отказался отвечать на вопросы конгрессменов, отметив, что не может обсуждать некоторые вещи, в том числе те, которые касаются граждан США или являются объектом продолжающегося расследования.

В частности, он не стал отвечать на вопрос о том, известно ли ФБР о контактах между советниками Трампа, российскими разведчиками, хакерами и представителями СМИ, в том числе с хакером Guccifer 2.0 и основателем Wikileaks Джулианом Ассанжем.

Также Коми отказался отвечать на вопрос, имеются ли прямые свидетельства того, что бывший помощник Трампа Майкл Флинн, уличенный в несанкционированных контактах с Россией, обещал отменить или сократить пакет санкций против российского правительства.

При этом Коми подтвердил, что ФБР проводит расследование возможных связей членов предвыборного штаба Трампа с Россией.