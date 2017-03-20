Основные кандидаты на президентских выборах во Франции встретились в понедельник вечером на первых теледебатах. За дискуссией, в ходе которой обсуждались основные вопросы внутри- и внешнеполитической жизни страны, наблюдали миллионы избирателей. Свои предвыборные платформы телезрителям представили лидер движения «На марше» Эмманюэль Макрон, председатель «Национального фронта» Марин Ле Пен, кандидат «Республиканцев» Франсуа Фийон, а также представители левого политического крыла — социалист Бенуа Амон и лидер «Неподчинившейся Франции» Жан-Люк Меланшон.



Фото: Reuters

Все кандидаты сошлись во мнении, что вопросы безопасности и борьбы с терроризмом представляют на сегодняшний день наиболее острую проблему для республики. При этом они разошлись в оценках и методах ее решения.

Борьба с терроризмом

«Борьба с терроризмом будет длительной, поэтому Франции потребуется союз с Россией и странами ближневосточного региона», — считает Фийон.

По его словам, политика действующих властей на Ближнем Востоке «потерпела полный провал». «Мы уступили инициативу РФ и Ирану. Необходимо сотрудничать с Россией в борьбе с террористами. Вместо этого мы видели, как французские власти снабжали оружием группировки в Сирии, которые оказались экстремистскими», — заявил Фийон.

Он предложил лишать французского гражданства всех лиц, замеченных в участии в боевых действиях в Сирии и Ираке на стороне террористических групп.

«Безопасность невозможно обеспечить, не закрыв при этом границы», — заявила Ле Пен. Она напомнила, что по меньшей четыре боевика, участвовавших в терактах в Париже, прибыли во Францию вместе с беженцами.

«Я просто хочу остановить приток мигрантов — легальных и нелегальных. Не больше 10 тысяч человек в год», — потребовала Ле Пен.

С такой позицией в корне не согласен кандидат от правящей Соцпартии Амон. «Франции следовало последовать примеру Германии (в вопросе приема мигрантов — прим. корр. ТАСС). Надо признать, что во время миграционного кризиса мы не были достаточно гостеприимны. Вместо выработки запретов нам следовало бы озаботиться проблемой большей интеграции иностранцев во французское общество», — пояснил Амон.

Вопросы обороны и НАТО

Лидер «Неподчинившейся Франции» Меланшон заверил, что в случае его избрания Франция выйдет из состава НАТО.

«Распространение войн на планете вызывает обеспокоенность. Я хочу быть президентом, который несет послание мира. Поэтому после избрания я предложу выйти из НАТО», — отметил Меланшон в ходе теледебатов. Еще ранее он неоднократно заявлял, что настало время «перевернуть атлантическую страницу».

«Мы не должны втягиваться в чужие войны», — заявил лидер «Неподчинившейся Франции». Одновременно он предложил провести конференцию по безопасности европейского континента «от Атлантики до Урала».

Ле Пен также предлагает, чтобы ее страна вышла из НАТО и усилила собственные ВС. По мнению политика, это «необходимо для того, чтобы предотвратить возможное втягивание Франции в войны, которые не отвечают ее интересам». К 2022 году она пообещала увеличить затраты республики на оборону до 3% от ВВП.

Макрон, напротив, считает нужным сохранить нынешний курс Парижа на тесное сотрудничество с США в вопросе выстраивания европейской системы безопасности. При этом он указал на необходимость «настоящей европейской политики».

Фийон отметил, что новый президент США Дональд Трамп «кажется непредсказуемым». «В этих условиях мы должны сохранять независимость решений в военных вопросах», — заметил кандидат «Республиканцев».

Отношения с Россией

Фийон считает непоследовательной позицию Запада в вопросе Крыма. Отвечая на реплику Амона касательно «притязаний России на восточных границах ЕС», он напомнил, что в прошлом западные страны сами были инициаторами изменения европейских границ.

«Западные страны тоже позволяли себя менять границы, так было в Косове, — заметил Фийон. — Есть фундаментальный принцип, заключающийся в праве народа самостоятельно распоряжаться своей судьбой. И есть границы, которые были установлены неприемлемым для народа образом».

Примечательно, что позицию западных стран по Крыму подверг критике также лидер леворадикального движения Жан-Люк Меланшон. «Лично мне кажется, что у Крыма больше связей с Россией», — заявил он.

Политика со скандалами

Резкой критике со стороны оппонентов подвергся Макрон, они обвинили его в связях с промышленными и финансовыми элитами. «Господин Макрон, французские избиратели имеют право знать, кто финансирует вашу предвыборную кампанию, — заметил в ходе дебатов Амон. — Можете ли вы гарантировать, что вас не поддерживают промышленные группы, фармацевтическое и нефтяное лобби?»

Речь идет о недавнем скандале, когда один из советников Макрона был вынужден уйти из предвыборного штаба политика, поскольку стало известно, что одновременно он консультировал крупный фармацевтический холдинг.

После этого с критическими выпадами выступила Ле Пен. «Некоторые из присутствующих здесь кандидатов имеют отношение к крупному капиталу и отстаивают интересы элит, — заявила она. — Господин Макрон, не принимайте это на свой счет».

Данная ремарка не оставила равнодушным политика. «Это ложь. Если у вас есть доказательства, то идите с ними в суд. В противном случае — это клевета», — моментально отреагировал Макрон.

Президентские выборы во Франции пройдут в два тура — 23 апреля и 7 мая.