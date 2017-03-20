Иванка Трамп, дочь президента США Дональда Трампа, займет кабинет в Белом доме, а также получит доступ к секретной информации и правительственным средствам связи. При этом официальной должности в администрации у родственницы главы государства не будет. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на адвоката дочери президента США Джейми Горелик.



Иванка и Дональд Трамп. Фото: Reuters

По ее словам, Иванка Трамп не будет официально оформлена на должность государственного служащего и не будет получать зарплату.

Как выразилась Горелик, дочь Трампа станет «глазами и ушами» президента и будет консультировать своего отца по широкому кругу вопросов, не ограничиваясь темой расширения прав женщин.

По словам Горелик, хотя технически Иванка Трамп не будет находиться на официальном посту в администрации, она будет придерживаться той же этики и правил хранения информации, которые применяются к госслужащим. Надзорные органы по этике сразу же заговорили о возможном конфликте интересов, отмечая, что дочь президента не будет автоматически попадать под действие правил, применяемых ко всем чиновникам, занимая де-факто должность советника.

Горелик назвала присутствие ребенка президента, который активно участвует в работе администрации, «новым явлением». «Наше мнение заключается в консервативном подходе, согласно которому Иванка добровольно будет соблюдать правила, которые применялись бы к ней, если бы она была государственным служащим, хотя она таковой не является», — пояснила адвокат.

Чиновник в Белом доме подтвердил Reuters, что Иванка Трамп займет офис в Западном крыле (в этой части здания находится кабинет президента США), получит доступ к секретной информации и правительственному телефону, усилив и без того заметную роль советника своего отца. По словам источника, официальный пост и зарплату она не получит. Таким образом Иванка Трамп присоединится к своему мужу Джареду Кушнеру, который занимает пост старшего советника президента США и регулярно присутствует в Западном крыле Белого дома.

На прошлой неделе Трамп уже вызвал у общественности недоумение тем, что его дочь сидела рядом с канцлером Германии Ангелой Меркель во время первого визита главы ФРГ в Белый дом с момента инаугурации 45-го президента США.