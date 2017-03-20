﻿ "Станет глазами и ушами отца". Дочь Трампа займет кабинет в Белом доме. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

"Станет глазами и ушами отца". Дочь Трампа займет кабинет в Белом доме

21.03.2017 11:15 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Иванка Трамп, дочь президента США Дональда Трампа, займет кабинет в Белом доме, а также получит доступ к секретной информации и правительственным средствам связи. При этом официальной должности в администрации у родственницы главы государства не будет. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на адвоката дочери президента США Джейми Горелик.


Иванка и Дональд Трамп. Фото: Reuters

По ее словам, Иванка Трамп не будет официально оформлена на должность государственного служащего и не будет получать зарплату.

Как выразилась Горелик, дочь Трампа станет «глазами и ушами» президента и будет консультировать своего отца по широкому кругу вопросов, не ограничиваясь темой расширения прав женщин.

По словам Горелик, хотя технически Иванка Трамп не будет находиться на официальном посту в администрации, она будет придерживаться той же этики и правил хранения информации, которые применяются к госслужащим. Надзорные органы по этике сразу же заговорили о возможном конфликте интересов, отмечая, что дочь президента не будет автоматически попадать под действие правил, применяемых ко всем чиновникам, занимая де-факто должность советника.

Горелик назвала присутствие ребенка президента, который активно участвует в работе администрации, «новым явлением». «Наше мнение заключается в консервативном подходе, согласно которому Иванка добровольно будет соблюдать правила, которые применялись бы к ней, если бы она была государственным служащим, хотя она таковой не является», — пояснила адвокат.

Чиновник в Белом доме подтвердил Reuters, что Иванка Трамп займет офис в Западном крыле (в этой части здания находится кабинет президента США), получит доступ к секретной информации и правительственному телефону, усилив и без того заметную роль советника своего отца. По словам источника, официальный пост и зарплату она не получит. Таким образом Иванка Трамп присоединится к своему мужу Джареду Кушнеру, который занимает пост старшего советника президента США и регулярно присутствует в Западном крыле Белого дома.

На прошлой неделе Трамп уже вызвал у общественности недоумение тем, что его дочь сидела рядом с канцлером Германии Ангелой Меркель во время первого визита главы ФРГ в Белый дом с момента инаугурации 45-го президента США.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Иванка получит доступ к секретной информации и правительственным средствам связи. При этом официальной должности в администрации у нее не будет.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Терроризм, выход из НАТО, союз с РФ. Во Франции прошли первые теледебаты кандидатов в президенты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика