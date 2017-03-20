Министр национальной обороны Польши Антоний Мачеревич сообщил, что в польскую прокуратуру подано заявление по поводу того, что деятельность действующего председателя Европейского совета Дональда Туска на посту премьера республики была преступной. Подозрения касаются его участия в расследования авиакатастрофы под Смоленском. Это он сообщил в опубликованном интервью изданию Gazeta Prawna .



Обломки президентского самолета, потерпевшего крушение под Смоленском в 2010 году. Фото: Reuters

По словам министра, Туск вступил в сговор, который навредил стране. «Никакая должность в польской или европейской организации не освобождает от ответственности за те серьезные преступления, в которых подозревается Туск», — сказал он. Отвечая на вопрос, кто должен подать заявление, Мачеревич заявил: «Оно уже подано». При этом он не уточнил, кто это сделал.

10 апреля 2010 года в результате катастрофы польского президентского самолета Ту-154М под Смоленском погибли все 96 пассажиров, находившихся на борту, в том числе президент республики Лех Качиньский. Расследование обстоятельств трагедии продолжает как прокуратура Польши, так и российская сторона.

В 2011 году польская правительственная комиссия по расследованию авиационных происшествий под руководством Ежи Миллера сочла, что причиной произошедшего было «снижение (самолета) ниже минимальной высоты при чрезмерной скорости в метеоусловиях, не позволяющих осуществлять визуальный контакт с землей, а также запоздалое начало процедуры ухода на второй круг». В докладе комиссии, представленном спустя 15 месяцев после трагедии, среди причин крушения упомянуты также ошибки экипажа и тот факт, что пилот проигнорировал сигналы системы раннего предупреждения столкновения с землей.

С этими выводами не согласилась партия Ярослава Качиньского «Закон и справедливость». После прихода к власти по итогам очередных парламентских выборов в октябре 2015 года ее представители начали процедуру пересмотра итогов работы экспертов, сформировав обновленную подкомиссию по расследованию авиационных происшествий. Туска представители нынешней партии власти обвиняют в том, что он принял неверные решения, касающиеся расследования этой трагедии и взаимодействия с российской стороной.