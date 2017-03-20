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США запретили пассажирам авиакомпаний из Африки и Ближнего Востока брать на борт ноутбуки

21.03.2017 13:48 — Новости Мира | Tut.by  
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Управление транспортной безопасности США запретило пассажирам 13 авиакомпаний на рейсах в США и из США брать в ручную кладь электронные устройства размером больше телефона. Это касается ноутбуков, планшетов и других гаджетов, но полный список устройств не определен. На борт разрешается брать медицинские устройства.

Неизвестны и названия авиакомпаний. По данным The Guardian, среди них есть саудовская Saudia Airlines и иорданская Royal Jordanian. Wired отмечает, что запрет касается африканских и ближневосточных компаний.

По неофициальным данным, запрет связан с активностью «Аль-Каеды» в Персидском заливе, он был принят на основе данных, добытых во время операций спецназа США в Йемене. По данным Reuters, «Аль-Каеда» действительно в прошлом планировала теракты на рейсах, улетающих в западные страны, но они были предотвращены.

Бывший руководитель управления транспортной безопасности США Кип Хоули рассказал The Wired, что обычно такие приказы принимаются на основании весомых доказательств о существующей угрозе.

Взрывные устройства часто маскируют под аккумуляторы ноутбуков и других устройств. В феврале 2016 года с помощью бомбы, спрятанной в ноутбуке, была осуществлена попытка подорвать самолет, следовавший из Сомали. Тогда никто, за исключением террориста, в результате инцидента не погиб.

 
 
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Управление транспортной безопасности США запретило пассажирам 13 авиакомпаний на рейсах в США и из США брать в ручную кладь электронные устройства размером больше...

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