Американский миллиардер, банкир, государственный деятель, глобалист скончался на 102-м году жизни в своем поместье под Нью-Йорком в Покантико Хиллс.

Дэвид Рокфеллер умер во сне. По словам официального представителя семьи Рокфеллеров Фрейзела Сетела, причиной смерти стала застойная сердечная недостаточность.

Ранее в прессе неоднократно писали о смерти миллиардера, но каждый раз эти слухи оказывались неправдой. За свою жизнь Рокфеллер семь раз ложился на операционный стол – для пересадки сердца. Он был не только успешным и влиятельным финансистом, но и крупным благотворителем.

У Дэвида Рокфеллера было шесть детей, десять внуков и столько же правнуков. С состоянием в три миллиарда долларов он занимал 581 место в рейтинге самых богатых людей мира.

«Каждый раз, когда я получаю новое сердце, словно глоток жизни прокатывается по моему телу. Чувствую себя активным и живым. Мне часто задают вопрос: как прожить долго? Всегда отвечаю одно и то же: жить простой жизнью, играть со своими детьми, наслаждаться всем, что делаешь» – говорил Дэвид Рокфеллер.

В предоставленных Сетелом материалах о миллиардере отмечается, что он был «патриархом семьи Рокфеллеров, одним из самых влиятельных людей в истории американского финансового сектора и филантропии».