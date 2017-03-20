Самолет авиакомпании Austral, следовавший по маршруту из Буэнос-Айреса в город Ла Риоха, вынужден был провести в воздухе около десяти минут из-за того, что местные авиадиспетчеры не выходили на связь перед посадкой, сообщает местная газета El Clronista .

Рейс 2438 из Буэнос-Айреса прибывает обычно по расписанию в Ла Риоху в 7.30 утра, однако в понедельник, 20 марта прилетел в пункт назначения в 6.55, после чего около десяти минут был вынужден оставаться в воздухе, так как не получал ответа от диспетчера. По сообщению El Cronista, после этого пилот обратился к пассажирам.

«Мы провели восемь минут, кружа над аэропортом, хотя аэропорт открывается в 7 утра, а здравый смысл подсказывает, что персонал должен прибывать на работу за час до его открытия», — приводит издание слова пилота на основании аудиозаписи, выложенной пассажирами рейса в интернет.

Один из пассажиров самолета Факундо Баррионуэво, написал на своей странице в Facebook, что на вопрос персоналу о том, с чем связана задержка, стюардесса сказала «В диспетчерской башне уснули».

Представитель местной ассоциации авиадиспетчеров Густаво Кирога встал в конфликте на сторону аэропорта. «Если самолет с пассажирами прилетает раньше установленного срока, это проблема компании, которая плохо планирует свои полеты. Это случается довольно часто, а обвиняют всегда диспетчеров», — приводит портал El Cronista заявление Кироги.

«И они не работают по 24 часа, поэтому спать в командно-диспетчерском пункте, как говорит пилот, они не могли», — заявил Кирога.

Он также пояснил, что диспетчеры не обязаны приезжать на работу за час до начало рабочего времени. По его словам, диспетчеры должны приходить на работу на 15 минут раньше, чтобы проверить, что все оборудование работает штатно.

Радио Fuegina сообщило со ссылкой на свои источники в службе аэропорта, что разрешение на посадку было отдано пилотам в 07.01.

«Самолет прибыл в 6.55 и 7.01 ему дали разрешение на посадку», — сказал собеседник издания.