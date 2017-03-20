7,67 трлн долларов на 2043 человека. Кто вошел в десятку богатейших людей планеты по версии Forbes
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2016 стал рекордным для самых богатых людей планеты, число долларовых миллиардеров за год увеличилось на 13%, с 1 810 человек до 2 043. Весь прошлый год доходы богатейших людей мира росли, и теперь их суммарное состояние составляет 7,67 трлн долларов, увеличившись на 18%.
В первую десятку списка не попали новые фамилии, лидеры предыдущего года лишь немного поменялись местами. Первое место уже четвертый год подряд занял Билл Гейтс, увеличив свое состояние на 11 млрд долларов, а на втором месте — снова Уоррен Баффет, прибавивший почти 15 млрд долларов к прошлогоднему доходу. На третьем месте Джефф Безос, подянвшийся в списке с пятого на третье место.
Не изменилась и тройка лидеров среди стран по количеству миллиардеров: на пером месте США (565 человек), на втором Китай (390 человек), бронза у Германии (114 человек). Стоимость активов, учтенных в списке, приведена
Forbes по состоянию на 20 марта 2017 года. в 31-м рейтинге
1. Билл Гейтс, 61 год, США Состояние: 86 млрд долларов Источник дохода: Microsoft — одна из крупнейших транснациональных компаний по производству программного обеспечения для различного рода вычислительной техники. Какие изменения за год: + 11 млрд долларов 2. Уоррен Баффет, 86 лет, США Состояние: 75,6 млрд долларов Источник дохода: Berkshire Hathaway — американская холдинговая компания, пятая по доходности корпорация в США. Является управляющей для большого количества компаний в различных отраслях. Какие изменения за год: + 14,8 млрд долларов 3. Джефф Безос, 53 года, США Состояние: 72,8 млрд долларов Источник дохода: Amazon.com — крупнейшая в мире торговая площадка в интернете. Какие изменения за год: + 27,6 млрд долларов 4. Амансио Ортега (слева на фотографии), 80 лет, Испания Состояние: 71,3 млрд долларов Источник дохода: Zara — всемирно известный бренд одежды, ведущая торговая сеть группы компаний Inditex. Какие изменения за год: + 4,3 млрд долларов 5. Марк Цукерберг, 32 год, США Состояние: 56 млрд долларов Источник дохода: Facebook — одна из крупнейших социальных сетей в мире. Какие изменения за год: +11,4 млрд долларов 6. Карлос Слим Элу, 77 лет, Мексика Состояние: 54,5 млрд долларов Источник дохода: телекоммуникации. Является владельцем телеоператора America Movil, крупнейший акционер издательского дома The New York Times, контролирует холдинговую компанию Grupo Carso. Какие изменения за год: + 4,5 млрд долларов 7. Ларри Эллисон, 72 года, США Состояние: 52,26 млрд долларов Источник дохода: Oracle — крупнейший производитель программного обеспечения для организаций, поставщик серверного оборудования. Второй по величине доходов производитель программного обеспечения после Microsoft. Какие изменения за год: + 8,6 млрд долларов 8−9. Братья Дэвид (на фото) и Чарльз Кох, 76 и 81 год, США Состояние: 48,3 млрд долларов Источник дохода: Koch Industries — мультинациональная корпорация, занимающаяся производством, торговлей, инвестициями, переработкой нефти, химическим производством, искусственными волокнами и пластмассами. Братьям принадлежат равные доли в компании. Чарльз является председателем правления и CEO, Дэвид — исполнительным вице-президентом. Какие изменения за год: + 8,7 млрд долларов
10. Майкл Блумберг, 75 лет, США Состояние: 47,5 млрд долларов Источник дохода: Bloomberg LP — крупнейший поставщик финансовой информации для профессиональных участников рынков. Какие изменения за год: +7,5 млрд долларов
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2016 стал рекордным для самых богатых людей планеты, число долларовых миллиардеров за год увеличилось на 13%, с 1 810 человек до 2 043.
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