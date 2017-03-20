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Эрдоган призвал турок ответить "жестокой фашистской" Европе

21.03.2017 19:24 — Новости Мира | Tut.by  
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что голосование за расширение его полномочий на референдуме станет лучшим ответом «фашистской и жестокой» Европе.


Фото: Reuters

«Эта Европа — как до Второй мировой войны: расистская, фашистская, жестокая Европа. Антиисламская и антитурецкая Европа», — заявил Эрдоган во вторник на митинге в Анкаре.

Отношения между Турцией и Европой серьезно обострились после того, как несколько стран запретили въезд турецким политикам, которые собирались провести встречи с согражданами в преддверии референдума. Из-за этого конфликта турецкие власти уже неоднократно заявляли о расцвете фашизма в Европе.

В понедельник канцлер Германии Ангела Меркель в очередной раз призвала Турцию прекратить сравнения с нацистами и заявила, что Берлин сохраняет за собой право блокировать будущие приезды турецких чиновников, если они не будут соответствовать немецким законам.

Во вторник один из соратников Меркель, вице-президент Христианско-демократического союза (ХДС) Фолькер Буфье призвал вообще запретить въезд в страну турецким политикам. «Достаточно. Мы не рады Эрдогану и его правительству в этой стране, это должно быть понятно», — заявил он радио DLF.

Немецкие СМИ сообщали, что Эрдоган планирует приехать в Германию в этом месяце, чтобы призвать около 1,4 млн турецких граждан проголосовать за поправки к конституции на референдуме.

Буфье заявил, что подобный визит приведет к проблемам с безопасностью. «Тот, кто оскорбляет нас таким образом, не может надеется, что мы отправим тысячи полицейских для его защиты», — заявил он.

Еще один член ХДС и премьер-министр Саксонии-Анхальт Райнер Хазелофф также выступил против визитов турецких чиновников. «Мы не рады тем, кто сравнивает нас с нацистами. Это неприемлемо». — заявил он в интервью газете Die Welt.

По его мнению, Берлин не должен полагаться на местные власти при принятии решений о визитах иностранных политиков, как это происходит сейчас.

Во вторник в интервью газете Bild комиссар ЕС Йоханнес Хан заявил, что перспективы вступления Турции в ЕС будут становиться еще менее реалистичными, если турецкие власти не поменяют курс и не вернутся к европейским ценностям. «Угрозы — не способ ведения политики. Они делают невозможным разумный диалог», — заявил он.

 
 
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"Эта Европа - как до Второй мировой войны: расистская, фашистская, жестокая Европа. Антиисламская и антитурецкая Европа", - заявил Эрдоган во вторник на митинге в...

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