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Глава МВД Франции подал в отставку из-за скандала с трудоустройством дочерей

21.03.2017 21:12 — Новости Мира | Tut.by  
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Министр внутренних дел Франции Бруно Ле Ру подал в отставку со своего поста в связи со скандалом, связанным с незаконным трудоустройством его дочерей. Об этом сообщает BFMTV.


Фото: TUT.BY

По данным телеканала, Ле Ру принял такое решение после консультаций с президентом Франсуа Олландом и премьер-министром Бернаром Казневом. Новым главой МВД назначен Маттиас Фекль, ранее занимавший пост министра внешней торговли, развития туризма и по делам соотечественников.

21 марта финансовая прокуратура Франции начала предварительное расследование в отношении чиновника. Дело открыто для проверки информации, обнародованной в телепрограмме Quotidien («День за днем») о том, что Ле Ру нанимал на работу своих дочерей в качестве помощниц в то время, когда был депутатом национальной ассамблеи (нижней палаты парламента) в период с 2009 по 2016 год.

На момент заключения первого трудового договора старшей дочери было 15 лет, младшей в момент подписания первого контракта — 16. Как уточняет телеканал, согласно действующему законодательству страны, минимальный возраст выхода на работу составляет 16 лет. Однако эта норма не действует в случае, если подросток находится в прямом подчинении близкого родственника.

В общей сложности государство выплатило девушкам 55 тысяч евро.

 
 
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В общей сложности государство выплатило девушкам 55 тысяч евро.

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