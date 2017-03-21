Дискриминация и ксенофобские настроения набирают силу в мире, и во многих странах на первые роли выходят политики, придерживающиеся радикальных взглядов. Такую точку зрения изложил во вторник генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на заседании Генеральной Ассамблеи по случаю Международного дня борьбы за ликвидацию расовой дискриминации.



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Он напомнил, что эта дата в календаре ООН приурочена к событиям 21 марта 1960 года в ЮАР, когда полиция открыла огонь по участникам акции протеста, убив 69 безоружных людей, выступавших против режима апартеида. «Оглядываясь на мир спустя 57 лет, кажется, что он становится все менее толерантным и все более разобщенным. Дискриминация и насилие на подъеме, люди подвергаются нападкам из-за своей расовой, национальной, этнической, религиозной принадлежности или сексуальной ориентации», — сказал административный глава всемирной организации.

Не приводя конкретных примеров, он констатировал ужесточение государствами своей миграционной политики, а также случаи закрытия госграниц для беженцев. «Мигранты становятся удобными козлами отпущения, а ксенофобия — повсеместной. Девочки и женщины зачастую становятся объектами нападений, многие меньшинства подвергаются преследованиям из-за своей расовой принадлежности», — отметил генсек ООН, добавив также, что «во многих политических системах радикалы находятся в центре внимания».

Гутерриш не назвал никаких имен, однако ранее верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн выражал опасения относительно миграционных указов президента США Дональда Трампа, а также выступал с резкой критикой в адрес ряда европейских политиков-националистов.

В своем выступлении перед Генассамблеей генсек ООН напомнил государствам о возложенных на них обязательствах по принятию «эффективных мер для предотвращения и ликвидации дискриминации» во всех сферах жизни. Он призвал власти стран «быть бдительными» и незамедлительно реагировать на любые подстрекательства к ненависти на почве расовой, национальной или религиозной принадлежности. «Политики должны выступать против ксенофобской риторики. Каждый из нас должен встать на защиту прав человека», — заявил Гутерриш.