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Британия вслед за США запрещает провоз гаджетов в ручной клади
21.03.2017 21:46 — Новости Мира | Tut.by
Власти Великобритании объявили о введении запрета на провоз большинства электронных устройств в салоне самолетов, прибывающих из Турции, Ливана, Иордании, Египта, Туниса и Саудовской Аравии.
Запрет коснется любых гаджетов размером больше среднего смартфона. Британские власти опасаются, что в более крупных устройствах, в том числе в планшетах и плеерах, могут спрятать взрывное устройство.
Провозить такие гаджеты будет запрещено на рейсах британских авиакомпаний British Airways, EasyJet, Jet2.com, Monarch, Thomas Cook и Thomson из упомянутых британскими властями государств.
Кроме того, запрет затронет авиаперевозчиков из самих стран, рейсы из которых показались британским властям потенциально опасными. Речь идет о Turkish Airlines, Pegasus Airways, Atlas-Global Airlines, Middle East Airlines, Egyptair, Royal Jordanian, Tunis Air, Saudia.
Британские власти отмечают, что всегда очень осторожно вводят какие-либо ограничительные меры, и в данном случае считают, что новые правила действительно помогут повысить безопасность авиаперелетов.
Ранее аналогичные меры
Как заявило Министерство внутренней безопасности США (DHS), экстремисты изыскивают новые методы, чтобы взрывать самолеты. Взрывные устройства могут быть запрятаны в ноутбуках, планшетах, камерах, DVD-плеерах и электронных игровых устройствах.
Эта мера касается девяти авиакомпаний, совершающих рейсы из 10 аэропортов, расположенных преимущественно на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Крупные электронные устройства можно будет брать с собой в полет только в багаже, однако запрет не коснулся мобильных телефонов и смартфонов.
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Кроме того, запрет затронет авиаперевозчиков из самих стран, рейсы из которых показались британским властям потенциально опасными. Речь идет о Turkish Airlines, Pegasus Airways,...
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