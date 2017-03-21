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Британия вслед за США запрещает провоз гаджетов в ручной клади

21.03.2017 21:46 — Новости Мира | Tut.by  
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Власти Великобритании объявили о введении запрета на провоз большинства электронных устройств в салоне самолетов, прибывающих из Турции, Ливана, Иордании, Египта, Туниса и Саудовской Аравии.

Запрет коснется любых гаджетов размером больше среднего смартфона. Британские власти опасаются, что в более крупных устройствах, в том числе в планшетах и плеерах, могут спрятать взрывное устройство.

Провозить такие гаджеты будет запрещено на рейсах британских авиакомпаний British Airways, EasyJet, Jet2.com, Monarch, Thomas Cook и Thomson из упомянутых британскими властями государств.

Кроме того, запрет затронет авиаперевозчиков из самих стран, рейсы из которых показались британским властям потенциально опасными. Речь идет о Turkish Airlines, Pegasus Airways, Atlas-Global Airlines, Middle East Airlines, Egyptair, Royal Jordanian, Tunis Air, Saudia.

Британские власти отмечают, что всегда очень осторожно вводят какие-либо ограничительные меры, и в данном случае считают, что новые правила действительно помогут повысить безопасность авиаперелетов.

Ранее аналогичные меры приняли власти США. Они запретили провоз в ручной клади электронных устройств, таких как ноутбуки и планшеты, для пассажиров, прибывающих из восьми стран с преобладающим мусульманским населением.

Как заявило Министерство внутренней безопасности США (DHS), экстремисты изыскивают новые методы, чтобы взрывать самолеты. Взрывные устройства могут быть запрятаны в ноутбуках, планшетах, камерах, DVD-плеерах и электронных игровых устройствах.

Эта мера касается девяти авиакомпаний, совершающих рейсы из 10 аэропортов, расположенных преимущественно на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Крупные электронные устройства можно будет брать с собой в полет только в багаже, однако запрет не коснулся мобильных телефонов и смартфонов.

 
 
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Кроме того, запрет затронет авиаперевозчиков из самих стран, рейсы из которых показались британским властям потенциально опасными. Речь идет о Turkish Airlines, Pegasus Airways,...

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