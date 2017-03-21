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Япония сообщила о "провальном запуске" Северной Кореей четырех ракет

22.03.2017 06:47 — Новости Мира | Tut.by  
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Северная Корея в среду осуществила запуск четырех ракет неустановленного типа, сообщило агентство Kyodo. Миноброны Южной Кореи подтвердило информацию. По его данным, ракетные испытания Пхеньяна провалились.

КНДР, предположительно, запустила в среду, 22 марта, четыре ракеты. Запуск, по информации агентства, был осуществлен с восточного побережья в районе города Вонсан, и, по всей видимости, оказался неудачным. Тип запущенных ракет неизвестен.

Информацию о ракетных испытаниях Пхеньяна позднее подтвердили власти Южной Кореи. По информации Минобороны страны, КНДР провела неудачный пуск ракет, сообщает южнокорейское агентство Yonhаp.

6 марта КНДР уже провела запуск четырех баллистических ракет, вызвав возмущение Японии и Южной Кореи. В тот день КНДР запустила четыре ракеты, которые упали примерно в 300 км от побережья Японии. В Пхеньяне тогда заявили, что этот запуск был учением вероятного удара по базам США в Японии.

Во вторник в Пентагоне заявляли, что ожидают очередного пуска ракет Пхеньяном в ближайшее время. Источники военного ведомства США сообщили Associated Press, что США усиленно наблюдают за КНДР и заметили перемещение ракетной установки на восточном побережье в районе города Вонсан.

Ранее заместитель представителя Северной Кореи при ООН в Женеве Чо Мен Нам заявил агентству Reuters, что Пхеньян не боится планов США о принятии нового пакета санкций на фоне продолжающихся в Северной Корее ракетных испытаниях. Северкорейский дипломат подчеркнул, что КНДР продолжит «ускорение» своих ядерных и ракетных программ.

«Могу точно сказать, что межконтинентальные баллистические ракеты КНДР будут запущены в любое время и в любом месте по решению нашего верховного руководства», — сказал он.

 
 
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Запуск, по информации агентства, был осуществлен с восточного побережья в районе города Вонсан, и, по всей видимости, оказался неудачным. Тип запущенных ракет...

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