Министр обороны Польши обвинил председателя Евросовета Дональда Туска в заключении «незаконной сделки» с Москвой. Против Туска подано заявление в польскую прокуратуру.



Антоний Мацеревич. Фото: Reuters

Глава вооруженных сил Польши Антоний Мацеревич подозревает председателя Евросовета Дональда Туска в заключении сделки с российскими властями, касающейся авиакатастрофы 2010 года под Смоленском, в которой погибла польская официальная делегация во главе с президентом страны Лехом Качиньским. Об этом он заявил в интервью Gazeta Polska Codziennie .

«На мой взгляд, это не небрежность, а преступление. Туск заключил незаконную сделку с Владимиром Путиным в ущерб Польше и должен за это ответить», — сказал Мацеревич. Он подчеркнул, что ни одна должность в ЕС и Польше «не освобождает от ответственности» за сокрытие информации.

Мацеревич добавил, что сообщил о своих подозрениях в Национальную прокуратуру Польши. В прокуратуре подтвердили получение заявления от Мацеревича. Речь в бумаге идет о «дипломатическом предательстве», подчеркнула пресс-секретарь прокуратуры Эва Бялик. Статья, по которой министр обороны обвиняет Туска, предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы.

Представитель польского парламента Рафаль Боченек заявил агентству PAP, что принимаемые Туском решения привели к тому, что Польша не смогла провести полноценное расследование и не получила полноценный доступ к вещественным доказательствам.

Туск, который в 2007—2014 годах занимал пост премьера Польши, одобрил тендер на ремонт самолета Ту-154, разбившегося в России, утверждает парламентарий. Тендер, по его словам, был проведен «скандальным способом».

13 марта 2017 года агентство Reuters сообщило, что окружная прокуратура в Варшаве вызвала экс-премьера на допрос по делу о сотрудничестве бывших руководителей польской Службы военной контрразведки (SKW) с разведывательными службами «другой страны». Незадолго до этого в польской прессе появилась информация, что расследование сосредоточено на сотрудничестве разведслужб Польши и России. Они якобы обменивались данными после катастрофы президентского самолета.

Самолет Ту-154 с президентом Польши Лехом Качиньским на борту и другими официальными лицами разбился при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) после продолжительного расследования объявил причиной крушения решение экипажа не уходить на запасной аэродром в условиях плохой видимости.