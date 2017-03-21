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Германия впервые депортирует уроженцев страны

22.03.2017 09:14 — Новости Мира | Tut.by  
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Власти Германии объявили о депортации двух мужчин, арестованных по подозрению в причастности к террористической деятельности. Как подчеркнул представитель Министерства внутренних дел, это первый случай высылки людей, родившихся в семьях мигрантов на территории Германии. Им также запрещен обратный въезд в страну.

Оба они, как сообщается, были арестованы в начале февраля в городе Геттингене в центральной части Германии. Родители одного из них прибыли из Нигерии, а другого — из Алжира. Мужчине нигерийского происхождения 22 года, а выходцу из алжирской семьи — 27 лет.

В Германии гражданство определяется не только по месту рождения, но и по гражданству одного или обоих родителей.

После ареста полиция сообщила, что они представляют опасность, так как у них в ходе обысков были найдено огнестрельное и холодное оружие, патроны и флаг экстремистской группировки «Исламское государство».

При этом власти так и не смогли установить, намеревались ли подозреваемые использовать огнестрельное оружие в ходе возможного теракта, и формальных обвинений против них выдвинуто не было.

В Германии были повышены меры безопасности после того, как 19 декабря в Берлине грузовик въехал в толпу людей на рождественской ярмарке. В результате погибли 12 человек, еще 49 получили ранения.

Ответственность за нападение взяла на себя группировка «Исламское государство».

Германские власти объявили в розыск выходца из Туниса Аниса Амри, удостоверение личности которого было найдено под пассажирским сиденьем врезавшегося в толпу грузовика. Ему удалось скрыться и выехать в Италию, где он был убит в перестрелке с полицией при проверке документов.

После берлинской трагедии канцлер Германии Ангела Меркель призвала ускорить отправку на родину беженцев, которым отказано в предоставлении убежища.

 
 
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После ареста полиция сообщила, что они представляют опасность, так как у них в ходе обысков были найдено огнестрельное и холодное оружие, патроны и флаг...

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