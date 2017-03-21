Кандидат в президенты Франции от партии «Республиканцы» Франсуа Фийон за деньги организовал встречу ливанского миллиардера Фуада Махзуми с президентом России Владимиром Путиным и гендиректором Total Патриком Пуянне. Об этом сообщает BFM TV со ссылкой на информацию сатирической еженедельной французской газеты Le Canard Enchaine, другая публикация которой ранее привела к расследованию в отношении политика и его супруги Пенелопы Фийон по подозрению в растрате госсредств.



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По данным издания, Фийон за роль «сводника» для ливанского миллиардера с президентом РФ и главой Total получил 50 тысяч долларов (около 46 тысяч евро). Обе встречи прошли в Санкт-Петербурге в июне 2015 года в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Как выяснила газета, принадлежащая Фийону консалтинговая компания 2F Conseil в начале 2015 года подписала контракт с находящимся в ведении Махзуми трубопроводным гигантом Future Pipe Industries. Согласно сделке, политик должен был организовать миллиардеру встречи с главами государств и бизнесменами.

О бизнес-связях Фийона с ливанским миллиардером ранее писало издание Mediapart . Пуянне, в свою очередь, был главой канцелярии в Министерстве связи и телекоммуникаций, когда Фийон занимал пост министра. А о добрых отношениях французского политика с Путиным ранее открыто заявляли в Кремле.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг причастность Фийона к организации встречи Махзуми с Путиным. «Очередная подделка», — сообщил агентству Bloomberg глава кремлевской пресс-службы.

Фийон был премьер-министром Франции при президенте Николя Саркози. Пост главы правительства он занимал с 2007 по 2012 год.

Газета Le Canard Enchaine в конце января опубликовала собственное расследование о супруге Фийона, в котором утверждалось, что политик, будучи депутатом французского парламента, нанял жену на должность своей помощницы, за что она несколько лет получала зарплату, не работая при этом.

Публикация вызвала большой скандал и привела к значительному падению рейтинга Фийона. В ходе опроса по итогам первых предвыборных дебатов телезрители поставили политика лишь на четвертое место по степени убедительности.

Кроме того, прокуратура Франции начала официальное расследование в отношении Фийона по обвинению в растрате госсредств.

Сам политик на фоне растущего из-за скандала внимания прессы к его персоне обвинил СМИ в травле. Фийон выразил недовольство тем, что из всех кандидатов в президенты «сканер» журналистов работает только в отношении него.