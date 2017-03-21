﻿ "Я хотел переехать на ранчо и сидеть с внуками". Госсекретарь США о своем назначении. 21.by
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"Я хотел переехать на ранчо и сидеть с внуками". Госсекретарь США о своем назначении

22.03.2017 12:11 — Новости Мира | Tut.by  
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Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что принял предложение президента США Дональда Трампа стать руководителем американского внешнеполитического ведомства по совету своей супруги Ренды Сент Клер. Об этом он рассказал в интервью американскому изданию Independent Journal Review.


Фото: Reuters

По словам Тиллерсона, он был потрясен, когда Трамп предложил ему должность госсекретаря. «Я не хотел эту работу. Я не стремился получить эту работу», — заявил он, уточнив, что собирался покинуть пост главы нефтегазовой компании ExxonMobil, чтобы проводить больше времени с семьей и внуками.

«Я планировал уйти в отставку в марте. Я хотел переехать на ранчо, чтобы больше времени проводить с моими внуками», — признался Тиллерсон.

Но, по словам Тиллерсона, его жена сказала, что он «должен сделать это». При этом новый глава американской дипломатии уверен, что совет супруги помог ему сделать правильный выбор. «Она была права, — отметил он. — Я должен этим заниматься».

Тиллерсон стал 69-м госсекретарем США. Приглашение стать руководителем американского внешнеполитического ведомства 64-летний Тиллерсон получил от Трампа. Предшественником Тиллерсона на посту главы американской дипломатии был (с 2013 года) демократ Джон Керри.

 
 
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На решение Рекса Тиллерсона повлияла его жена, которая сказала, что он "должен это сделать". В итоге Тиллерсон принял предложение Дональда Трампа и занял пост...

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