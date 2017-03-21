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В результате удара ВВС коалиции по зданию школы на севере Сирии погибли более 30 человек
22.03.2017 12:30 — Новости Мира | Tut.by
Не менее 33 мирных жителей погибли в результате авиаудара, нанесенного силами международной антитеррористической коалиции во главе с США, в провинции Ракка на севере Сирии. Как сообщило агентство
По информации агентства, инцидент произошел во вторник. Авиаудар был нанесен на юге населенного пункта Эль-Мансура, удерживаемого боевиками террористической группировки «Исламское государство».
ВВС коалиции оказывают поддержку с воздуха арабо-курдским формированиям из «Сил демократической Сирии» (СДС), которые наступают на Ракку. Операция под кодовым названием «Гнев Евфрата» против главного плацдарма ИГ в Сирии началась в ноябре прошлого года. В ней задействовано 30 тыс. бойцов.
Ракка, расположенная на Евфрате в 160 км к юго-востоку от Алеппо, была захвачена бандами ИГ в марте 2013 года и провозглашена главарем группировки Абу Бакром аль-Багдади (летом 2014 года) «столицей халифата». В городе проживает 300 тыс. человек. По оценкам экспертов, там может находиться от 3 до 4 тыс. боевиков.
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По данным СМИ, снаряд попал в здание школы, в котором находились беженцы.
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