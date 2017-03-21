Верховная рада Украины просит США рассмотреть вопрос о заключении с Украиной оборонного соглашения и предоставления Украине статуса Основного союзника вне НАТО. За соответствующее решение проголосовали 232 депутата.



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Инициаторами проекта постановления № 6111 являются лидер фракции РПЛ Олег Ляшко, лидер фракции НФ Максим Бурбак, глава комитета Рады по иностранным делам Анна Гопко, глава фракции БПП Игорь Грынив и другие.

«В соответствии с духом и буквой Будапештского меморандума, а также учитывая развитие стратегического партнерства между нашими государствами, обращаемся к США с просьбой рассмотреть вопрос о заключении с Украиной оборонного соглашения и предоставления Украине статуса Основного союзника вне НАТО. Предоставление Украине статуса Основного союзника вне НАТО и заключения двустороннего оборонного соглашения между Украиной и США будет иметь огромное влияние на прекращение российской агрессии против Украины, сдерживание агрессора и предотвращение разжигания войны в Европе. Это в интересах Украины, США, Европы и всего мира», — говорится в обращении Рады.

Рада проектом документа постановляет председателю Верховной рады Украины направить текст обращения к Конгрессу Соединенных Штатов Америки.

Постановление вступает в силу с момента его принятия.

Как отмечает профильный комитет Рады в своем заключении, целью принятия постановления является практическая реализация и инструментализация международно-правовых гарантий безопасности, которые были предоставлены Украине по Будапештскому меморандуму, на основе предоставления Украине статуса Основного союзника вне НАТО и заключения с Украиной оборонного соглашения.