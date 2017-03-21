В Сирии погибли еще девять россиян, минимум шесть из них — наемники «группы Вагнера», выяснил РБК вместе с Conflict Intelligence Team. Почти все они до отправки в Сирию воевали на Донбассе и служили по контракту в Чечне.

Сержант Маркелов

Старший сержант Дмитрий Маркелов (32 года) погиб в Сирии 29 января. Он служил в так называемой частной военной компании Вагнера, рассказал РБК близкий родственник погибшего, пожелавший остаться неназванным.

«Там человек, рядом с ним стоящий, зацепился за какой-то провод, растяжку. Пошел взрыв, а Диму взрывной волной откинуло в сторону. Шок, видимо, и он от разрыва сердца [умер]», — сообщил собеседник РБК.

За несколько дней до гибели Маркелова боевики «Исламского государства» (ИГ) разрушили в Пальмире античный тетрапилон, после чего армия Сирии при поддержке российских ВКС усилила наступление на джихадистов. Пальмира была освобождена от террористов во второй раз 2 марта 2017 года. О завершении операции по взятию города министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину.

В марте 2016 года сирийские военные впервые отбили Пальмиру у ИГ, которая удерживала город с мая 2015 года. Однако тогда террористы сумели закрепиться на позициях к востоку от города и к концу минувшего года вновь захватили Пальмиру.

Маркелов имеет девятилетний опыт службы по контракту в Чечне (с 2005 по 2014 год), сказал РБК родственник погибшего. У него, по словам родственника, «много наград заслуженных российских», в их числе — Георгиевский крест и ордена «За службу на Кавказе». Гроб с телом Маркелова был доставлен в Ростов-на-Дону 6 февраля.

«Всего в тот день в Ростов привезли 14 гробов. Оттуда тело Дмитрия доставили самолетом в Казань, где останки забрали родственники», — уточнил собеседник. Похороны Маркелова прошли 16 февраля в Зеленодольском районе Татарстана. «Опознание было, тело долго держали в Ростове — восемь дней», — сообщил родственник. По его словам, на похоронах не было представителей Минобороны.

Что такое «группа Вагнера» Так называемая частная военная компания Вагнера появилась на Ближнем Востоке незадолго до того, как осенью 2015 года Россия начала официально разворачивать в Сирии свои базы, отмечал ранее в разговоре с РБК офицер Минобороны. Эту информацию подтверждал источник, знакомый с ходом операции. В общей сложности рядом с сирийскими Латакией и Алеппо располагались почти 2,5 тыс. человек, которые представляли «группу Вагнера». Впервые о «группе Вагнера» и ее участии в сирийской войне сообщила «Фонтанка» в октябре 2015 года — по ее данным, ранее наемников видели на юго-востоке Украины, где они принимали участие в боях на стороне самопровозглашенных республик. Об этом же писала и The Wall Street Journal. «Группа Вагнера» получила свое название по позывному руководителя отряда, рассказывали источники РБК, лично знакомые с Вагнером. В России любая военная служба, не связанная с государством, запрещена. За участие в вооруженных конфликтах на территории другой страны предусмотрено до семи лет лишения свободы. За вербовку, обучение, финансирование наемника, «а равно его использование в вооруженном конфликте или военных действиях» предусмотрено наказание до 15 лет. При этом на граждан, которые идут служить в ЧВК, действие законов, закрепляющих правовой статус военнослужащих, не распространяется.

Москаль

Рядовой Константин Задорожный (позывной Москаль) погиб в Сирии, предположительно, 31 января, рассказал РБК его боевой товарищ Эдуард Мирошников, с которым он вместе служил в спецназе ГРУ самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в 2015 году. Задорожный состоял в «группе Вагнера», 22-летний боец скончался от осколочных ранений, сказал Мирошников.

«Константин был хорошим парнем, но легкомысленным. Они [наемники «группы Вагнера"] получают в день по 5 тыс. руб., а на них делают миллионы. Я вот узнал, что он в «группу Вагнера» записался, а потом в Сирии и погиб. Город [где он служил] не говорил», — сообщил Мирошников.

Ранее источник РБК, знакомый с бойцами «группы Вагнера», сообщал, что минимальная зарплата наемника на базе в России составляет 80 тыс. российских рублей, а за службу в Сирии платят от 250 тыс. российских рублей в месяц. За погибшего военная компания выплачивает его родным компенсацию.

Похороны Задорожного прошли в Московской области 14 февраля. В этот же день на странице в социальной сети «ВКонтакте» священника Александра Нарушева, который отпевал Задорожного, появился пост с фотографией погибшего, к которому прикреплена аудиозапись под названием «ЧВК «Вагнер».

Кто такой Вагнер Вагнер — это позывной командира одноименной частной военной компании, его настоящее имя — Дмитрий Уткин. Уткин (1970 года рождения) является офицером запаса и ранее служил в псковской бригаде ГРУ, сообщал РБК. До 2013 года он был командиром 700-го отдельного отряда спецназа 2-й отдельной бригады СпН ГРУ Минобороны.

Дмитрий Уткин (слева). Скриншот сюжета «Первого канала» В 2013 году Уткин покинул ряды Вооруженных сил и уехал на Ближний Восток в составе группы бойцов, набранных компанией «Славянский корпус». С 2014 года — командир собственного подразделения. 9 декабря 2016 года на приеме в честь празднования Дня героев Отечества в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца Уткин попал в кадр протокольной видеосъемки. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что Уткин был в Кремле среди приглашенных.

Выбор русского солдата

Подполковник милиции Алексей Найнодин ​​ (51 год) погиб в Сирии 1 февраля — он подорвался на мине, сообщил на своей странице во «ВКонтакте» его знакомый Николай Гордиенко. Похороны прошли 11 февраля в Крымске (Краснодарский край).

Найнодин служил в 101-й особой бригаде оперативного назначения Внутренних войск МВД России (находившейся в Грозном), прошел обе чеченские кампании. По словам знакомых погибшего, у Найнодина также есть опыт службы на Донбассе.

У подполковника множество наград за участие в чеченских кампаниях, в том числе орден Мужества и две медали «За отвагу». В 2008 году Найнодин даже стал героем документального фильма «Выбор русского солдата».

Родственники погибшего подтвердили Conflict Intelligence Team (CIT), ​что Найнодин был наемником «группы Вагнера» и погиб около Тияса (провинция Хомс).

«Это была группа из четырех человек, командиром которой был Найнодин», — говорит один из собеседников CIT.

Кто такие CIT Conflict Intelligence Team (CIT) — группа независимых расследователей, которая собирает и анализирует информацию о боях в Сирии и Донбассе. Группа собралась в мае 2014 года: она состоит из шести человек, включая ее основателя Руслана Левиева. Первым громким расследованием CIT была публикация о гибели трех бойцов спецназа ГРУ на Донбассе. Одно из наиболее известных расследований было посвящено переброске российских войск в Сирию. Эти данные команда собрала за месяц до начала российской военной операции.

Рамон

Роман Руденко (29 лет, позывной Рамон) погиб в Сирии в один день с Алексеем Найнодиным. Об этом в комментариях под фотографией Найнодина, опубликованной на его странице в социальной сети «Одноклассники», сообщила жена Руденко.

В разговоре с РБК Ольга Руденко подтвердила, что ее муж погиб, однако на дополнительные вопросы отвечать отказалась.

Украинский портал «Миротворец», позиционирующий себя как интернет-представительство Центра исследований преступлений против основ национальной безопасности Украины, сообщает, что Руденко был участником боев на Донбассе.

При этом в редакцию РБК обратился Константин Лебедев, представившийся другом погибшего. Он утверждает, что Руденко никогда не был в Сирии и на Донбассе, а погиб в России в результате несчастного случая.

«Мы занимались утеплением квартир. Заказ приняли на 12 этаже, я пока замешивал раствор, Ромка там лазил. Видимо, жумар (элемент снаряжения. — РБК) сорвался», — сказал Лебедев. Также на связь с РБК вышел Николай, представившийся близким другом семьи Руденко, и подтвердил слова Лебедева.

При этом точную дату смерти Руденко они назвать затруднились; оба, по их словам, участвовали в боевых действиях в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР).

Тихий

В феврале (дата смерти неизвестна) в сирийской провинции Хомс погиб 28-летний россиянин Михаил Нефедов (позывной Тихий), который служил в «группе Вагнера». Об этом РБК рассказал его родной брат Федор Нефедов. Гибель Михаила Нефедова наступила в результате теракта: смертник подорвал группу бойцов, взрыв унес жизни десяти человек, рассказал Федоров Нефедов. Однако ни Федор, ни родители в гибель Михаила не верят. Опознания не было, так как тело привезли в запаянном гробу. Родственники настаивали на экспертизе, но ее не проводили.

В Facebook был опубликован диалог Михаила и Федора Нефедовых перед отъездом Михаила в Сирию. На момент написания материала запись была удалена.

Федор Нефедов в разговоре с РБК подтвердил подлинность этой переписки.

Перед тем как отправиться в Сирию, Михаил Нефедов состоял в рядах сепаратистов Донбасса. Об этом РБК рассказал его сослуживец Александр Пашков, проходивший с Нефедовым срочную службу с 2008 по 2009 год под Ногинском. Как утверждает Пашков, Нефедов поехал на юго-восток Украины в 2014 году, а летом 2015-го уже собирался обратно в Россию.

В каком батальоне служил Нефедов, Пашков сказать затруднился из-за «неразберихи» — войска непризнанных республик, по словам Пашкова, «не были до конца сформированы». Но в том, что Нефедов служил с сепаратистами, Пашков уверен.

Нефедов, рассказывает сослуживец, воевал сначала в Донецке, потом в Луганске, а вернуться в Россию решил, когда на Донбассе настал режим перемирия. «На Донбасс Миша ехал со светлыми мыслями, как и я, как и все, старался чем-то помочь. С какими мыслями он уезжал — это, конечно, совсем другое, — вспоминает Пашков. — Война не закончилась победой, война заморозилась, вот, пожалуй, и все. Не было смысла дальнейшего нахождения здесь».

Троюродный брат погибшего Сергей Жариков рассказал РБК, что многие близкие даже не знали, что Нефедов служит и воюет.

«Он говорил, что на заработках в Ленинградской области — мосты строит. Мне звонил где-то в ноябре в последний раз. Он был в Екатеринбурге и спрашивал, как добраться до вокзала — якобы он из командировки вернулся, — вспомнил Жариков. — Я расспрашивал о его делах, а он ответил, что просто так не расскажешь, все при встрече. Я говорю: «Такое ощущение, что ты тайный агент какой-то». А он: «Ну, фактически». Он слышал, что его троюродный брат «служил в частной военной компании».

Останки Нефедова доставили в Россию 1 марта, забирать их в Ростов ездил отец Михаила — Александр Нефедов, рассказал троюродный брат. Похороны прошли 4 марта в городе Миассе (Челябинская область). Опознания не было, тело доставили в цинковом гробу. Родственникам передали жетон погибшего и его телефон с выломанной сим-картой, говорит Жариков.

По словам Жарикова, те немногие родственники, которые знали о службе Михаила в Сирии (в частности, родной брат Михаила Федор Нефедов и его тетя), отговаривали его от этого. «Я видел их последнюю переписку — брата родного Федора с Михаилом, в январе месяце, где Федор ему пишет: „Тебе жить надоело? Зачем это делать?“ Брат хотел его к себе в Штаты [в США] увезти», — рассказал Жариков.

Прапорщик Тычинин

Уроженец города Ижевска прапорщик Александр Тычинин погиб в Сирии, в провинции Хомс, при исполнении воинских обязанностей 18 февраля, вблизи Пальмиры. Об этом сообщили его жена и друзья на странице в соцсети «ВКонтакте», разговаривать с РБК они отказались.

Тычинин проходил срочную службу с 2007 по 2008 год в 12-й отдельной бригаде специального назначения ГРУ, выяснила Conflict Intelligence Team. Когда именно он уехал в Сирию, неизвестно, однако друзья погибшего подтвердили CIT, что Александр Тычинин отправился туда не как российский военнослужащий, а в качестве сотрудника ЧВК.

О том, что Тычинин работал в частной военной компании, без ссылок на какие-либо источники ранее писал только портал «Военный обозреватель», у которого нет выходных данных.

Соломон

Погибшего в Сирии (дата смерти неизвестна) уроженца Хангаласского района из села Улах-Ан (Якутия) Прокопия ​Соломонова похоронили 28 февраля, пишет портал news.ykt.ru. Соломонову было 33 года. Он, как уточняет издание, после школы сразу отправился служить в армию по призыву, домой после этого возвращаться не стал — начал служить уже по контракту.

После окончания службы в армии Соломонов пошел служить в «группу Вагнера», сказал РБК житель Хангаласского района, пожелавший остаться неназванным.

Начальник военного комиссариата по Хангаласскому району Олег Коробков, комментируя гибель Соломонова якутскому изданию, сказал, что Соломонов «не служил у нас, он был в запасе». От дальнейших комментариев Коробков отказался.

Погибший носил позывной Соломон и в 2015 году воевал на территории Украины на стороне сепаратистов, сообщает «Миротворец».

«Один из сынов Алании»

Уроженец Северной Осетии Александр Зангиев (40 лет) погиб 22 февраля в сирийском Тиасе (провинция Хомс) в результате подрыва бронетранспортера на мине. Об этом написал на своей странице во «ВКонтакте» его знакомый Алик Зангиев. На момент написания материала сообщение Зангиева было удалено.

В Instagram «Новости Владикавказа» размещено сообщение, что в сирийском Тиасе погиб «один из сынов Алании» Александр Зангиев. «Он отдал свою жизнь, борясь с терроризмом и погиб как герой», — сказано в сообщении (авторская пунктуация сохранена). Был ли Зангиев наемником «группы Вагнера», РБК выяснить не удалось.

Житель Коломны

Житель Коломны Алексей Веселов погиб в Сирии 16 февраля, сообщила на своей странице во "ВКонтакте" его знакомая Александра Корнева. Разговаривать с корреспондентом РБК она отказалась.

По информации CIT, Веселов — выпускник Коломенского высшего артиллерийского командного училища 2007 года, был действующим военнослужащим российской армии, в «группе Вагнера» не состоял.

На запрос РБК о том, были ли погибшие военнослужащими Вооруженных сил России и при каких обстоятельствах они погибли в Сирии, Минобороны не ответило.

Жертвы сирийской кампании

С начала военной операции в Сирии Минобороны подтвердило гибель 28 российских военнослужащих. Если Минобороны подтвердит информацию РБК и трое из из девяти погибших действительно служили в ВС РФ, то речь может идти о гибели как минимум 31 военного. Сколько наемников погибло в Сирии, неясно. В августе 2016 года сотрудник Минобороны сказал РБК, что всего на Ближнем Востоке погибли 27 «частников». В марте этого года стало известно о смерти 3 членов «группы Вагнера». В итоге число погибших наемников может доходить до 36. Таким образом, всего за время военной операции стало известно о 67 погибших.

Возросшее количество погибших российский солдат в Сирии следует связывать с операцией по освобождению Пальмиры, заявил РБК главный редактор журнала «Арсенал отечества» полковник запаса Виктор Мураховский. Несмотря на то, что официально наступление длилось с 11 декабря по 2 марта, началось оно примерно во второй половине января, отметил он. «И чтобы оно все-таки завершилось успешно, нам пришлось приложить больше усилий на земле», — пояснил Мураховский.

При участии Сергея Витько и Дмитрия Окреста