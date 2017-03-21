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Журналистское расследование: в Сирии погибли еще девять россиян, минимум шесть из них - наемники
22.03.2017 14:24 — Новости Мира | Tut.by
В Сирии погибли еще девять россиян, минимум шесть из них — наемники «группы Вагнера», выяснил РБК вместе с Conflict Intelligence Team. Почти все они до отправки в Сирию воевали на Донбассе и служили по контракту в Чечне.
Сержант Маркелов
Старший сержант Дмитрий Маркелов (32 года) погиб в Сирии 29 января. Он служил в так называемой частной военной компании Вагнера, рассказал РБК близкий родственник погибшего, пожелавший остаться неназванным.
За несколько дней до гибели Маркелова боевики «Исламского государства» (ИГ)
В марте 2016 года сирийские военные впервые отбили Пальмиру у ИГ, которая удерживала город с мая 2015 года. Однако тогда террористы сумели закрепиться на позициях к востоку от города и к концу минувшего года вновь захватили Пальмиру.
Маркелов имеет девятилетний опыт службы по контракту в Чечне (с 2005 по 2014 год), сказал РБК родственник погибшего. У него, по словам родственника, «много наград заслуженных российских», в их числе — Георгиевский крест и ордена «За службу на Кавказе». Гроб с телом Маркелова был доставлен в Ростов-на-Дону 6 февраля.
«Всего в тот день в Ростов привезли 14 гробов. Оттуда тело Дмитрия доставили самолетом в Казань, где останки забрали родственники», — уточнил собеседник. Похороны Маркелова прошли 16 февраля в Зеленодольском районе Татарстана. «Опознание было, тело долго держали в Ростове — восемь дней», — сообщил родственник. По его словам, на похоронах не было представителей Минобороны.
Москаль
Рядовой Константин Задорожный (позывной Москаль) погиб в Сирии, предположительно, 31 января, рассказал РБК его боевой товарищ Эдуард Мирошников, с которым он вместе служил в спецназе ГРУ самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в 2015 году. Задорожный состоял в «группе Вагнера», 22-летний боец скончался от осколочных ранений, сказал Мирошников.
Ранее источник РБК, знакомый с бойцами «группы Вагнера», сообщал, что минимальная зарплата наемника на базе в России составляет 80 тыс. российских рублей, а за службу в Сирии платят от 250 тыс. российских рублей в месяц. За погибшего военная компания выплачивает его родным компенсацию.
Похороны Задорожного прошли в Московской области 14 февраля. В этот же день на странице в социальной сети «ВКонтакте» священника Александра Нарушева, который отпевал Задорожного, появился пост с фотографией погибшего, к которому прикреплена аудиозапись под названием «ЧВК «Вагнер».
Выбор русского солдата
Подполковник милиции Алексей Найнодин (51 год) погиб в Сирии 1 февраля — он подорвался на мине, сообщил на своей странице во «ВКонтакте» его знакомый Николай Гордиенко. Похороны прошли 11 февраля в Крымске (Краснодарский край).
Найнодин служил в 101-й особой бригаде оперативного назначения Внутренних войск МВД России (находившейся в Грозном), прошел обе чеченские кампании. По словам знакомых погибшего, у Найнодина также есть опыт службы на Донбассе.
У подполковника множество наград за участие в чеченских кампаниях, в том числе орден Мужества и две медали «За отвагу». В 2008 году Найнодин даже стал героем документального фильма «Выбор русского солдата».
Родственники погибшего подтвердили Conflict Intelligence Team (CIT), что Найнодин был наемником «группы Вагнера» и погиб около Тияса (провинция Хомс).
«Это была группа из четырех человек, командиром которой был Найнодин», — говорит один из собеседников CIT.
Рамон
Роман Руденко (29 лет, позывной Рамон) погиб в Сирии в один день с Алексеем Найнодиным. Об этом в комментариях под фотографией Найнодина, опубликованной на его странице в социальной сети «Одноклассники», сообщила жена Руденко.
В разговоре с РБК Ольга Руденко подтвердила, что ее муж погиб, однако на дополнительные вопросы отвечать отказалась.
Украинский портал «Миротворец», позиционирующий себя как интернет-представительство Центра исследований преступлений против основ национальной безопасности Украины, сообщает, что Руденко был участником боев на Донбассе.
При этом в редакцию РБК обратился Константин Лебедев, представившийся другом погибшего. Он утверждает, что Руденко никогда не был в Сирии и на Донбассе, а погиб в России в результате несчастного случая.
«Мы занимались утеплением квартир. Заказ приняли на 12 этаже, я пока замешивал раствор, Ромка там лазил. Видимо, жумар (элемент снаряжения. — РБК) сорвался», — сказал Лебедев. Также на связь с РБК вышел Николай, представившийся близким другом семьи Руденко, и подтвердил слова Лебедева.
При этом точную дату смерти Руденко они назвать затруднились; оба, по их словам, участвовали в боевых действиях в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР).
Тихий
В феврале (дата смерти неизвестна) в сирийской провинции Хомс погиб 28-летний россиянин Михаил Нефедов (позывной Тихий), который служил в «группе Вагнера». Об этом РБК рассказал его родной брат Федор Нефедов. Гибель Михаила Нефедова наступила в результате теракта: смертник подорвал группу бойцов, взрыв унес жизни десяти человек, рассказал Федоров Нефедов. Однако ни Федор, ни родители в гибель Михаила не верят. Опознания не было, так как тело привезли в запаянном гробу. Родственники настаивали на экспертизе, но ее не проводили.
Федор Нефедов в разговоре с РБК подтвердил подлинность этой переписки.
Перед тем как отправиться в Сирию, Михаил Нефедов состоял в рядах сепаратистов Донбасса. Об этом РБК рассказал его сослуживец Александр Пашков, проходивший с Нефедовым срочную службу с 2008 по 2009 год под Ногинском. Как утверждает Пашков, Нефедов поехал на юго-восток Украины в 2014 году, а летом 2015-го уже собирался обратно в Россию.
В каком батальоне служил Нефедов, Пашков сказать затруднился из-за «неразберихи» — войска непризнанных республик, по словам Пашкова, «не были до конца сформированы». Но в том, что Нефедов служил с сепаратистами, Пашков уверен.
Нефедов, рассказывает сослуживец, воевал сначала в Донецке, потом в Луганске, а вернуться в Россию решил, когда на Донбассе настал режим перемирия. «На Донбасс Миша ехал со светлыми мыслями, как и я, как и все, старался чем-то помочь. С какими мыслями он уезжал — это, конечно, совсем другое, — вспоминает Пашков. — Война не закончилась победой, война заморозилась, вот, пожалуй, и все. Не было смысла дальнейшего нахождения здесь».
Троюродный брат погибшего Сергей Жариков рассказал РБК, что многие близкие даже не знали, что Нефедов служит и воюет.
«Он говорил, что на заработках в Ленинградской области — мосты строит. Мне звонил где-то в ноябре в последний раз. Он был в Екатеринбурге и спрашивал, как добраться до вокзала — якобы он из командировки вернулся, — вспомнил Жариков. — Я расспрашивал о его делах, а он ответил, что просто так не расскажешь, все при встрече. Я говорю: «Такое ощущение, что ты тайный агент какой-то». А он: «Ну, фактически». Он слышал, что его троюродный брат «служил в частной военной компании».
Останки Нефедова доставили в Россию 1 марта, забирать их в Ростов ездил отец Михаила — Александр Нефедов, рассказал троюродный брат. Похороны прошли 4 марта в городе Миассе (Челябинская область). Опознания не было, тело доставили в цинковом гробу. Родственникам передали жетон погибшего и его телефон с выломанной сим-картой, говорит Жариков.
По словам Жарикова, те немногие родственники, которые знали о службе Михаила в Сирии (в частности, родной брат Михаила Федор Нефедов и его тетя), отговаривали его от этого. «Я видел их последнюю переписку — брата родного Федора с Михаилом, в январе месяце, где Федор ему пишет: „Тебе жить надоело? Зачем это делать?“ Брат хотел его к себе в Штаты [в США] увезти», — рассказал Жариков.
Прапорщик Тычинин
Уроженец города Ижевска прапорщик Александр Тычинин погиб в Сирии, в провинции Хомс, при исполнении воинских обязанностей 18 февраля, вблизи Пальмиры. Об этом
Тычинин проходил срочную службу с 2007 по 2008 год в 12-й отдельной бригаде специального назначения ГРУ, выяснила Conflict Intelligence Team. Когда именно он уехал в Сирию, неизвестно, однако друзья погибшего подтвердили CIT, что Александр Тычинин отправился туда не как российский военнослужащий, а в качестве сотрудника ЧВК.
О том, что Тычинин работал в частной военной компании, без ссылок на какие-либо источники ранее
Соломон
Погибшего в Сирии (дата смерти неизвестна) уроженца Хангаласского района из села Улах-Ан (Якутия) Прокопия Соломонова похоронили 28 февраля,
После окончания службы в армии Соломонов пошел служить в «группу Вагнера», сказал РБК житель Хангаласского района, пожелавший остаться неназванным.
Начальник военного комиссариата по Хангаласскому району Олег Коробков, комментируя гибель Соломонова якутскому изданию, сказал, что Соломонов «не служил у нас, он был в запасе». От дальнейших комментариев Коробков отказался.
Погибший носил позывной Соломон и в 2015 году воевал на территории Украины на стороне сепаратистов,
«Один из сынов Алании»
Уроженец Северной Осетии Александр Зангиев (40 лет) погиб 22 февраля в сирийском Тиасе (провинция Хомс) в результате подрыва бронетранспортера на мине. Об этом написал на своей странице во «ВКонтакте» его знакомый Алик Зангиев. На момент написания материала сообщение Зангиева было удалено.
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Житель Коломны
Житель Коломны Алексей Веселов погиб в Сирии 16 февраля,
По информации CIT, Веселов — выпускник Коломенского высшего артиллерийского командного училища 2007 года, был действующим военнослужащим российской армии, в «группе Вагнера» не состоял.
На запрос РБК о том, были ли погибшие военнослужащими Вооруженных сил России и при каких обстоятельствах они погибли в Сирии, Минобороны не ответило.
Жертвы сирийской кампании
С начала военной операции в Сирии Минобороны подтвердило гибель 28 российских военнослужащих. Если Минобороны подтвердит информацию РБК и трое из из девяти погибших действительно служили в ВС РФ, то речь может идти о гибели как минимум 31 военного. Сколько наемников погибло в Сирии, неясно. В августе 2016 года сотрудник Минобороны сказал РБК, что всего на Ближнем Востоке погибли 27 «частников». В марте этого года стало известно о смерти 3 членов «группы Вагнера». В итоге число погибших наемников может доходить до 36. Таким образом, всего за время военной операции стало известно о 67 погибших.
Возросшее количество погибших российский солдат в Сирии следует связывать с операцией по освобождению Пальмиры, заявил РБК главный редактор журнала «Арсенал отечества» полковник запаса Виктор Мураховский. Несмотря на то, что официально наступление длилось с 11 декабря по 2 марта, началось оно примерно во второй половине января, отметил он. «И чтобы оно все-таки завершилось успешно, нам пришлось приложить больше усилий на земле», — пояснил Мураховский.
При участии Сергея Витько и Дмитрия Окреста
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Почти все они до отправки в Сирию воевали на Донбассе и служили по контракту в Чечне.
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